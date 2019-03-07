跨黨派對話　呂秀蓮：台灣進入三國時代

呂秀蓮與張亞中。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月7日電（記者 鄭羿菲）呂秀蓮7日上午舉辦藍綠講堂，與會學者從民調、法理、外國例探討台灣族群認同問題。呂秀蓮在會議上表示，台灣進入三國時代，一是強烈主張“台獨”的、一是承認九二共識，但堅持一中各表的，還有希望與中國統一的，她認為，承認九二共識、堅持一中各表的，其實就是不願意接受中華人民共和國、還是很愛“中華民國”，就是兩個中國、華獨。



呂秀蓮近日動作不斷，推動台灣中立國綁明年大選，5日已將“台灣應向國際宣布和平中立”公投提案連署書送進“中選會”。



呂秀蓮上午舉辦藍綠講堂，主題為“族群認同：台灣人vs中國人”，講堂由東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒主持，並邀請台灣大學政治學系教授張亞中、台灣民意基金會董事長游盈隆、台灣大學心理系名譽教授黃光國、前中興大學企管系教授沈建德與談。



黃光國表示，決定台灣命運有2個重要因素，一個是大陸因素、一個是美國因素，沒有所謂的日本因素，蔡英文講台日安保太沒有顧慮到國際現實，這根本沒用。過去蘇起的基金會有做過民調，把中共與美國兩個因素分成四種情況，一、當中共不打、美國來幫忙，贊成“台獨”的有8成2。二、中共不打、美國不幫忙，贊成剩6成3。三、中共會打、美國幫忙，贊成剩4成。四、中共打、美國不幫忙，贊成“台獨”僅剩14%，顯見社會因素充分影響我們的認同。



“除非台灣獨立成功了，我們才可以說台灣人，而以“中華民國”為國名，站在法律與政治認同角度來說，我們當然叫中國人。”張亞中舉例說，瑞士有四個語言族群，包括意大利、法語、當地方言等，而當瑞士成為一個國家，就形成國族認同，合一成為瑞士人，相同的“中華民國”也相同，因為中國包括了中國大陸與台灣，因此“中華民國”當然是中國人。



張亞中也說，在文化認同上，我們講同樣的語言、同樣的節慶，大家都沒什麼差別，堯舜元明清也是我們的歷史、台北故宮裡的文物也是我們的歷史。