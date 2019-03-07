韓國瑜：現在民調高低、大選都不在考慮之內

韓國瑜受訪。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄3月7日電（記者 高易伸）根據旺旺中時2020最新民調，中國國民黨高雄市長韓國瑜大幅領先無黨籍台北市長柯文哲及民進黨蔡英文。韓國瑜今日上午受訪表示，自己該做的事情不會放鬆會努力去做，民調高低或“總統”大選現在都不在他的考慮之內。他時常思考哪裡做得不夠或高雄百姓需要什麼，各行各業要市政府扮演何種角色，這是他在想的，其他都不考慮。



被問到“立委”補選問題，韓國瑜語重心長表示，民進黨現在的所作所為跟過去國民黨那時候要倒閉時差不多，灑錢、不停的發福利政策，然後大卡司助選，一個個討好性的政策。但民進黨這麼有權、這麼有錢卻忘記一件事情，到底基層民眾要的是什麼？他強調獲得選票的不二法門是苦民所苦。



韓國瑜今日上午接見高雄不動產開發商捐贈青年創業基金，會後被媒體詢問即將到來的“立委”補選，是否會繼續站台拉抬黨籍候選人？



韓國瑜說，其實民眾要過的是好日子，為何每到選舉不停的在撒錢？用下一代納稅人的錢去做政策性選票上的利益，這是不對的。韓說，民進黨2018年失敗這幾個月以來應該好好去思考，民進黨本身是不是應該轉型？他看到很多支持民進黨的基層都對現在的民進黨失望。他們感覺民進黨已經喪失了理想。要不要返樸歸真？重新回到政治工作最原始的理想點“苦民所苦”？知道民眾需樣什麼？好好幫人民做事情，這才是真正獲得選票的不二法門。



韓國瑜說，有時候就是如此，老百姓已經升級到2.0了，眼睛開了、孫悟空頭上的緊箍咒也拋掉了。他們不要政黨互弄，政治人物鬼扯蛋不要的。要政治人物紮紮實實做事，這是他可以感受到2018年選舉過後，台灣整個民主生態已經劇烈轉變。

