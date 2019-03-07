王金平參選　盧秀燕：國民黨“美女如雲”

國民黨籍台中市長盧秀燕。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中3月7日電（記者 林谷隆）中國國民黨前“立法院長”王金平7日上午正式宣布參選2020，希望能爭取黨內外選民的認同。國民黨籍台中市長盧秀燕7日受訪表示，國民黨人才濟濟，大家爭想表態參選，我們要給予王院長祝福。高雄市長韓國瑜說他跟台北市長柯文哲是“美女看美女”，現在國民黨就是“美女如雲”，每一位都具有身為台灣領導人的條件。



台中市議會7日召開臨時會，台中市長盧秀燕率局處首長列席備詢。會議休息時，針對王金平宣布參選2020，盧秀燕表示，他要對王院長表示祝福，民主時代每一位想要為國家社會服務的人，都有權利參選。



盧秀燕提到，上屆大選，國民黨是找不到參選人，這次則是黨內人才濟濟，大家爭相表態，這個現象，對一個政黨發展而言是好事。



盧秀燕強調，高雄市長韓國瑜說他跟台北市長柯文哲是“美女看美女”，現在國民黨內就是“美女如雲”，所以對於想要參選的同志我們都會給予祝福。初選期間會謹守分寸，不會介入，但是身為黨員，誰通過提名，我們就會全力輔選。



至於王金平參選宣言中提到，以他的輩份跟資歷夠才能領導台灣，最合適掌舵的船長。盧秀燕回答，目前浮上檯面國民黨的太陽，每一位條件都很棒，就像不同的美女，每個人都是“美得不同”，但是基本上都很美，所以每一位都具有身為台灣領導人的條件。