向美採購F－16V　劉世芳：已討論兩年以上

綠委劉世芳。（中評社 黃筱筠攝） 綠委許智傑。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月7日電（記者 黃筱筠）傳出台灣軍方已向美國提出新式戰機的採購需求，將採購66架F－16V，約新台幣3900億元。國民黨“立委”認為這是蔡英文要救選票。民進黨“立委”劉世芳今受訪表示，了解國防預算採購案都知道，這案件已經討論兩年以上，現在提出發價書是配合預算會期，現在向美國提出時間點剛剛好，美國要售給國外武器，也要通過國會與白宮同意。



國防預算增加兩岸是否一觸即發？劉世芳表示，有關空軍發佈訊息要向美國採購F－16V，是要組成聯隊。關心台海危機的人都知道雙方軍力不夠均衡，過去兩年共軍、共艦對台灣是重大威脅。



她表示，從馬英九時代就向美國提出購買F－16A／B，與扁政府提出購買F－16C／D，加上這次空軍提出F－16V。在國防安全以及蔡英文提出我們國防要能夠承受第一擊，相信民眾都同意用這樣方式，何況是對美採購軍備正常化的第一批採購案，很多方面我們可以支持，不管是用編列特別預算，或是用其他方式，朝野都應該同意這樣軍購方向，這與國防自主應該是共生、並行的產業方向，不會互相矛盾。



至於採購金額高達近4千億是否太貴？劉世芳說，在國際市場上，巴林購買是2千5百億元，現在發價書美方還沒有將項目告訴我們，應該還有討論空間。



民進黨“立委”許智傑表示，F－16V以前要買都買不到，現在美方若願意賣給我們是進步，至於7千萬美金是賣給其他國家的行情，也沒有太貴。我們對於中國保持善意，也希望有保衛國家實力，呼籲朝野政黨一致支持，保衛台灣是很重要。