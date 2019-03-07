王金平參選2020　韓國瑜：祝福心想事成

韓國瑜。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄3月7日電（記者 高易伸）現年78歲的中國國民黨前“立法院長”、不分區“立委”王金平7日正式召開記者會宣布參選2020。同黨的高雄市長韓國瑜上午被問到時表示，王是土生土長子弟，高雄鄉親對王當然有著不一樣的情感，站在他個人立場，是真的要祝福他“心想事成”。



王金平上午在台北國際會議中心發表參選宣言，並播放參選“總統”的願景，除爭取國民黨提名，也要讓世界看到台灣，現場並有來自高雄路竹的鄉親和支持王金平的黨代表壯大聲勢。



針對王金平表態，韓國瑜受訪說，王金平是政界大老，是高雄土生土長的子弟，高雄鄉親對王院長當然有著不一樣的情感。今天他宣布將參與國民黨2020“總統”大選初選，站在他個人立場，一是王院長“立法院”的老朋友、老同事，也是他“立法院”的老長官，真的要祝福他心想事成。站在高雄市的一份子，相信高雄鄉親也都會祝福王金平院長，這是情感層面。



媒體問，韓之前曾說2020不在考量之內？那未來呢？



韓國瑜重申，都是一樣，2020都不在他個人考慮之內，現在他全部就是衝。大家可以看他每天所有的重心都是衝經濟，當然絕對不會忘記高雄下一代的教育。



高雄市長韓國瑜對於國民黨內有意角逐2020的前“立法院長”王金平及前國民黨主席朱立倫都表達出“心想事成”的祝福。