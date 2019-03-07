台南補選操作棄保　卓榮泰稱扁媽挺郭國文

卓榮泰(右)、余天(中)接受周玉蔻(左)訪問。（照片：《周玉蔻嗆新聞》提供） 中評社台北3月7日電／台南市“立委”補選民進黨選情告急，候選人郭國文陷入苦戰。對於三強鼎立不利民進黨，是否將操作棄保效應？民進黨主席卓榮泰今7日接受廣播節目訪問時表示，會“召喚台北的補選記憶，放到台南”。他也透露，蔡英文與扁媽見面時，扁媽非常高興，要蔡英文加油、也提到補選會叫麻豆的鄉親投2號(郭國文)。



台南市“立委”補選主要候選人有民進黨提名的郭國文、國民黨謝龍介，退出民進黨、以無黨身分參選的陳筱諭。



卓榮泰今日接受《周玉蔻嗆新聞》訪問，周玉蔻問，台南市長黃偉哲曾說這次補選要運作棄保，卓榮泰強調，現在選情朝好的方向發展。



被問到棄保是否有秘密武器嗎？卓榮泰直言，我們是恢復、召喚台北的補選記憶放到台南，我常把台南選舉跟台北補選相比，上次台北“立委”補選，中國國民黨推的市議員陳炳甫，沒辭職參選落選，何志偉為了選“立委”放棄議員連任，“在台南，這個例子如果放在對手身上是不及格的，選了議員才幾個月馬上又要選“立委”，對地方選民無法交代”，台北例子COPY﹙複製﹚到台南，看會呈現甚麼結果。



卓榮泰表示，內部整合初階段碰到困難，目前朝向好的發展，“前面整合不是那麼順利，台南輔選幹部士氣沒有像彰化那麼高，但我們正在努力”。



至於扁媽會出來替郭國文站台嗎，卓榮泰說，“這麼高層次的問題就不知道了。”不過他也透露，蔡英文與扁媽見面曾稱讚扁媽皮膚美，扁媽非常高興也關心明年“總統”，要蔡英文加油、也提到補選會叫麻豆的鄉親投2號(郭國文)。至於扁媽是否支持郭國文，卓榮泰則說扁媽沒說很清楚。



另外，陳水扁也支持郭國文？卓榮泰僅說，“陳水扁現在不方便”。