《地久天長》即將上映　目標6億起步

圖片來源網絡 中評社北京3月7日電／從柏林國際電影節載譽歸來的電影《地久天長》昨天舉行首映禮，該片導演王小帥攜男女主演王景春和咏梅亮相，分享征戰柏林歷程和拍攝經歷。該片出品方代表、博納影業總裁於冬還在現場向全國影院經理“求排片”。



“這部電影關注的是普通中國人怎麼平安幸福地度過一生。”王小帥坦言，影片的故事和人物並沒有原型，完全由幾位編劇創作出來，他們希望能讓“在這片土地上生活的人產生共情”。



片中，王景春和咏梅飾演一對相伴四十年的普通夫妻，憑借自然細膩的表演，兩位演員分別獲得第69屆柏林國際電影節最佳男女演員。談及如何在片中呈現出老夫老妻的默契，咏梅直言：“我們倆沒有磨合，而是一拍即合。”她說，片中第一場戲是一家人在一起拍全家福，當時王景春的衣服扣子沒弄好，咏梅便直接走上去，非常自然地幫他整理衣服，撣掉身上的土，像一對真正的夫妻那樣。“我跟景春一開始沒有刻意培養感情，在圍讀劇本時，發現我倆的觀點一致，都是生活化的演員。”



王小帥回憶，片中有一場夫妻倆準備出門給去世的兒子上墳的戲，當時王景春的外套拉鏈一直拉不上，監視器後的王小帥心想，壞了，這條肯定要重拍。沒想到站在門口的咏梅一回頭，很自然走過來幫王景春拉拉鏈。隨後老兩口上墳的戲，整整20分鐘二人全都是即興表演，王小帥看著他們，眼淚就沒停下來過。



除了演員間的默契，劇組從各方面幫助演員找到故事裡的感覺，讓他們不用演就能生活在裡面。“主演們剛看到片中的場景很激動，問美術說，你們這景在哪兒找的，怎麼這麼真？美術說，我們這不是找的，就是一點點在廢墟裡做出來的年代場景，幫助演員建立信念感。”王小帥說。