“三八”國際婦女節紀念暨表彰大會在京舉行

表彰代表 中評社北京3月7日電／三月的北京，春光明媚。6日下午，人民大會堂小禮堂洋溢著熱烈喜慶的氛圍，“三八”國際婦女節紀念暨表彰大會在這裡隆重舉行。中共中央政治局委員、國務院婦女兒童工作委員會主任孫春蘭講話並為獲獎代表頒獎。全國人大常委會副委員長、全國婦聯主席沈躍躍主持大會。



孫春蘭向全國各族各界婦女致以節日問候，向受表彰的先進集體和個人表示熱烈祝賀。她指出，以習近平同志為核心的黨中央對婦女事業和婦女工作高度重視，對廣大婦女給予親切關懷。希望廣大婦女堅定理想信念，發揚奮鬥精神，練就過硬本領，弘揚傳統美德，堅定不移聽黨話跟黨走，在決勝全面建成小康社會的征程中發揮“半邊天”作用，再創巾幗新業績，以實際行動慶祝新中國成立70周年。



沈躍躍希望廣大婦女樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，學習典型、爭當先進，堅定跟黨走，建功新時代，弘揚家國情懷，以奮鬥創造美好生活，在推進黨和國家各項事業中貢獻巾幗力量。



全國婦聯副主席、書記處第一書記黃曉薇宣讀表彰決定。大會表彰了10名全國三八紅旗手標兵、300名全國三八紅旗手、200個全國三八紅旗集體、1986個全國巾幗文明崗、1000名全國巾幗建功標兵和490個全國巾幗建功先進集體。



會上，北京地壇醫院紅絲帶之家護士長王克榮、中央廣播電視總台《國家寶藏》總導演兼制片人於蕾、甘肅省東鄉縣布楞溝村返鄉創業女大學生馬娟、中國探月工程北京空間飛行器總體設計部深空探測器總體設計組負責人張熇，作為獲獎代表發言，講述了各自立足本職、自信進取、奮發有為，在新時代追夢奔跑建功立業的故事，深深感染了現場聽眾，贏得了陣陣掌聲。