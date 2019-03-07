韓國瑜頻頻被民眾攔路申冤　臉色凝重

韓國瑜遇民眾陳情，受訪時臉色凝重。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月7日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜今天上午出席“春天吶喊音樂藝術祭”記者會活動時，又再度遭到陳情民眾突圍進入，該名沈姓女士大喊希望韓市長替她申冤，引起現場一陣騷動，幸好立即被勸離安排市府人員受理，沒有影響活動正常進行，不過韓國瑜接連兩天頻頻被民眾“攔路申冤”，已經不是第一次。



從屏東墾丁發跡已連辦23年音樂活動“Spring Scream”（春天吶喊），今年首度移師到外地舉辦，選擇轉往高雄旗津沙灘上進行。韓國瑜今天上午也出席記者會為這場活動宣傳，歡迎各地年輕朋友來高雄春吶音樂藝術節，同時強力要求現場安全無虞、全面禁止毒品的美好音樂祭。



不過記者會進行當中，一名中年婦女突然在會場外大喊“市長救命啊！”“市長冤枉啊！”雖然立刻被警察跟警衛架住，更被媒體包圍，但她仍不斷大聲尖叫狂喊，甚至一度坐在地上不走，隔著50公尺向韓國瑜哭喊希望陳情，最後被扶起勸離，在人員陪伴引導到1999聯合服務中心。



1999聯合服務中心主任何宜綸表示，該名62歲沈姓女士自認母親的房子遭安養中心低價收購，而提告該中心負責人及相關人士侵佔及詐欺，但是全案2015年就判決定讞敗訴。判決書也指出沈母在2010年一場水災中被安養中心人員划著橡皮艇所救，沈母為了報答救命之恩，把房子用70萬元為價金加上每個月的老人年金，作為住在安養中心的費用，過程都有找公證人進行公證及錄影存證。



何宜綸表示，沈姓女士近年不斷向市府各局處陳情，更向“總統府”、“監察院”投訴陳情，且去年底因認為韓國瑜市長清明，可以當包青天替她伸張正義，一直希望當面陳情。何宜綸強調，這段期間不斷向沈女解釋“行政機關不能干預司法”，但沈女一直無法接受，只能不斷持續安撫溝通。



另外，剛致詞結束坐在會場椅子上的韓國瑜，被突如其來一亂，沒有受到太多干擾，隨後立刻上台接受媒體聯訪，但臉色似乎相當沈重。韓國瑜昨天早上在左營完成夜宿運將家準備吃早餐時，也被兩位女士當面陳情，最後也沒心情吃早餐就離開，今天上午還被髮蠟哥在市府外陳情並丟香蕉表示不滿。