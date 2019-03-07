護妻槓司改　柯文哲：沒公布判決書很奇怪

柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月7日電（記者 鄭羿菲）無黨籍台北市長柯文哲妻子陳佩琪狀告三立政論節目一審宣判敗訴，並稱要對柯曉以大義，以訟止謗才有高度。柯文哲7日受訪時先是長嘆一聲，唉⋯⋯才接著說，法院判決時，為什麼不把完整的判決書同時公布？是要先看社會反應怎麼樣嗎？這很奇怪，司法改革是不是要改一下。



柯文哲去年5月遭三立政論節目《54新觀點》質疑名下新台幣2000多萬元財產來源不明，柯妻子陳佩琪對三立電視台、前主持人陳斐娟以及節目來賓曾勁元提告求償500萬元，台北地方法院昨天一審判決陳佩琪敗訴。而陳佩琪在臉書發文抒發感想，認為市長維持財產清譽的高度比較重要，“不可席地而坐”的市長高度就省省吧，晚上會對柯曉以大義，以訟止謗，才有高度。



柯文哲7日出席全民防衛動員暨災害防救演習前接受媒體訪問時先是長嘆一聲，唉⋯⋯似有難言之隱，柯文哲之後才表示，他發現法院判決時，為什麼不把完整的判決書同時公布？為什麼還要隔一個禮拜？還是先判決後，要看看社會反應怎麼樣，再詳細寫內文？這很奇怪。



柯文哲也說，他覺得司法改革是不是判決時就直接把判決書全文同時公布，這樣會不會比較⋯⋯比方說我們判決了，沒看到判決書全文，也不曉得要做什麼。