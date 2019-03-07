期待意中兩國合作邁上新台階

中評社北京3月7日電／意大利積極支持“一帶一路”建設，希望參與到更多“一帶一路”項目中，促進歐中互聯互通



1970年，意大利和中國正式建立外交關係。幾十年間，兩國一直保持密切的政治、經貿、人文往來。意大利政府十分重視發展同中國的關係。近年來，兩國高層互信不斷增強，雙邊友好關係不斷得到鞏固。兩國進一步深化合作，彼此間有了更加深入的了解。去年，意大利經濟發展部專門成立“中國事務特別工作組”，目標是促進意中兩國貿易、投資等多個領域的合作。意中兩國政府還就開展第三方市場合作簽署了諒解備忘錄。



意大利高度重視中國提出的“一帶一路”倡議。我認為，在“一帶一路”框架下，兩國可以探索更加廣闊的合作。意大利將在海上和陸上與中國加強連接，在航空航天、科學、文化等多個領域與中國展開合作。目前，在兩國政府的積極推動下，雙方已經在上述領域開展了諸多合作並取得了豐碩成果。意大利非常榮幸能夠與中國在航天發射方面建立緊密的合作關係。



意中兩國政府為企業的投資與合作創造了開放的營商環境。意大利政府非常歡迎中國企業到意大利投資興業。我們期待，兩國企業在航空、物流、基礎設施建設等方面開展更多合作，加快推動企業間電子商務發展，實現互利共贏。我本人也將致力於推動意大利和中國的商貿往來，為促進兩國間貿易不懈努力。意大利積極支持“一帶一路”建設，希望參與到更多“一帶一路”項目中，促進歐中互聯互通。



意中兩國經濟互補性極強，但目前意大利對中國的出口仍與歐洲其他一些國家存在差距。我認為，意中兩國在了解彼此優勢和生產能力、增加綠地投資以及擴大貿易規模等方面還有很大提升空間。意大利政府希望能夠進一步挖掘雙方合作潛能，促進兩國貿易和相互投資。