民調輸韓朱　柯文哲：每天問一樣會不會煩

柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月7日電（記者 鄭羿菲）針對《旺旺中時》今天公佈最新民調，無黨籍台北市長柯文哲不僅輸給中國國民黨高雄市長韓國瑜9%，更是首度落後國民黨前主席朱立倫近5%。柯文哲7日受訪時不以為然地表示，每天做自己的事就好，每天去看股票行情幹什麼？不要買賣股票就不會有什麼了啦。每天問一樣的事情會不會很煩？



至於針對《柯文哲粉絲後援會》預告5月19日將舉辦柯文哲粉絲高雄見面會，無黨籍台北市長柯文哲7日受訪時並沒有正面承認，他表示，他也還沒看行程，通常他最多是看未來1、2天的行程。媒體追問會不會有“柯韓會”？柯文哲則說，自然就好，方便就見。



《旺旺中時》今天公佈最新民調，2020大選，如果民進黨蔡英文、國民黨韓國瑜及柯文哲參選，韓國瑜的支持率最高31.9%、柯文哲22.9%，蔡英文15.6%。如果國民黨派朱立倫參選，朱立倫支持率31%、柯文哲25.7%，蔡英文12.2%。柯文哲的支持率可說是停滯不前，不但不敵韓國瑜且差距拉大近10%，也首度落後朱立倫近5%。



柯文哲7日出席全民防衛動員暨災害防救演習前接受媒體訪問時，被問到民調輸給韓國瑜9%，柯文哲不以為然地表示，這有什麼關係？哎唷，每天做自己的事就好，每天去看股票行情幹什麼？媒體追問這是首度輸給朱立倫近5%，柯說，so what？不買賣股票就不會有什麼了啦。



被問到首度輸給朱立倫，是不是有點警訊？柯文哲不耐煩地說，他也不曉得，就這樣，每天看民調幹什麼？每天做自己該做的事就好了，你們每天問一樣的事情會不會很煩？今天有沒有其他的題目？



《柯文哲粉絲後援會》日前公告5月19日將舉辦柯文哲粉絲高雄見面會，柯屆時將南下高雄與柯粉同樂。過往，柯文哲粉絲後援會也曾舉辦過柯文哲見面會，在台北舉辦過2場、台中1場都有超過300位以上的柯粉參與，場面十分熱鬧。

