劉雋：蔡當局打壓韓國瑜　舉石投足

中評社香港3月13日電（作者 劉雋）自從韓國瑜當選高雄市長後，蔡當局對其打壓更為猛烈。其原因：一是韓國瑜網上支持聲量持續上升，可謂當紅政治人物；二是韓國瑜旗幟鮮明支持“九二共識”。韓國瑜曾在選前選後多次表態支持“九二共識”，說“九二共識”是兩岸互動的“定海神針”。而蔡英文最忌憚的是“九二共識”，公開要大家不要再談“九二共識”。此針對韓的打壓非常明顯。韓國瑜上任沒多久，陸委會主委陳明通第一時間首選高雄，“拜訪”韓國瑜，對韓進行點撥，施加壓力。



針對韓國瑜大談“九二共識”，蔡英文嘲諷，“以為多了好幾位陸委會主委”。台行政部門負責人蘇貞昌在台“立法院”備詢時，批評韓國瑜“因為錢，忘了主權”。蔡英文辦公室發言人黃重諺更是侮辱韓國瑜是“喝醉的土包子”。



韓國瑜忙著到馬來西亞、新加坡為高雄跑訂單銷貨物，卻被綠營諷刺：“那點簽約額度，高雄真的發大財了！”



韓國瑜3月底將訪問香港、澳門、深圳、廈門等城市，陸委會則及時“提醒”，“不准簽任何協議”。而就在去年12月份兩岸“雙城論壇”，台北市與上海市簽訂了多項合作協議。



蔡當局對待柯P是一個標準，而對韓國瑜卻搞出另一套標準，欺人太甚，打壓手法也太過拙劣，就連台灣民眾都看不下去了，為韓國瑜抱打不平。



蔡當局對韓國瑜的打壓是步步為營，人為地製造種種限制，用“政策”試圖把韓國瑜的手腳捆綁起來。柯文哲曾接受媒體採訪時說，民進黨搶了韓的“菜攤”、丟了“江山”。韓國瑜在北農幹的好好的，你何必去打壓人家！



柯文哲說到點子上，韓國瑜正因為遭受民進黨無端地打壓，為了自救，不得不參加國民黨主席補選，不得不參選高雄市長，這是把人“逼上梁山”，置絕地而後生，是蔡當局追殺的結果。



去年“九合一”選舉，在全台灣掀起滾滾“韓流”，是“韓流”拯救了國民黨的選情，使國民黨大獲勝利，而民進黨輸的慘兮兮。令人不可思議的是，到目前為止，“韓流”並無退意，反而持續狂熱。難道民進黨和蔡當局真的沒有搞明白“韓流”為什麼這麼強盛，威力超群？或許心知肚明，只不過是裝著糊塗罷了。蔡當局當然知道，改善民生有利於其執政地位的鞏固，但是拿什麼來改善民生？被其搞僵的兩岸關係，大陸不可能支持一個搞“台獨”的蔡當局，而美國只想從蔡當局那多收“保護”費。可以說，蔡當局沒有更多辦法去改善民生，只能用意識形態鬥爭來轉移執政不力的焦點和民眾的不滿，想以此來拯救低迷的民調。看來很滑稽。



話又說回來，一個名不經傳的韓國瑜之所以在台灣政壇上掀起大的風潮，是韓國瑜過於優秀？未必。只不過韓國瑜把民眾久悶在心裡的話大膽地講了出來，用老百姓能聽懂的話，為百姓發出了求改變的呐喊之聲。其實老百姓的邏輯很簡單，無論誰上台執政，只要有能力改善民生，就支持誰，無問顔色。韓國瑜一改國民黨傳統之形象，深入基層民眾中間，體察民情，其政見回應了民眾所需所求，自然得民心。這是去年選舉高雄翻盤的主要原因。然而，民進黨和蔡當局完全漠視執政最根本的東西，妄顧民意，對韓依舊窮打不舍，也自然出現得民心的韓國瑜越打越紅的局面。



現在韓國瑜已為高雄市長，一心一意為民辦事，搞好服務，兌現競選承諾，但蔡當局不是從民生發展大局出發，而是為了一黨之私，不問是非，打壓韓國瑜，想從政策上捆住韓國瑜的手腳，阻撓兩岸交流，阻撓其施政，使其無法兌現選舉承諾，讓韓國瑜成為一個只會講空話的“騙子”。蔡當局想要的結果難以實現。



從蔡當局對一個不同顔色政黨市長的打壓來看，說明蔡當局格局太小。作為一個當局，應該積極支持各市發展經濟，改善民生，讓民眾有獲得感，這才是執政的正道。然而，蔡當局卻沒有這樣的格局和胸懷，只看政黨，不管民生，只要政見不同，就打壓，不讓其好過。為了2020年台灣地區領導人選舉，民進黨和蔡當局片面地認為，韓國瑜是頭號威脅，所以，對其不擇手段，上下齊力進行打壓。



民進黨和蔡當局打韓不遺餘力，僅僅為了一黨之私心，拿民生開玩笑。然而，蔡當局萬萬沒有想到的是，韓國瑜被打壓的越狠，鬥志越強，民眾越支持他，民調持續攀升。目前，韓國瑜民調超過了柯文哲，成為2020年擬參選人民調支持第一名。



我們不能不猜想一下，被打急了的韓市長，若真正被蔡當局特製的“政策”捆綁住了雙手，無法兌現競選承諾時，會不會為了台灣的和平發展、民眾的福祉，為了徹底結束民進黨的執政，結束當前台灣內耗，改變主意直接參選2020？就如同其選高雄市長一樣，還真是一個懸念。至少目前韓國瑜沒有表態選還是不選。



如今，東盟10國與大陸等6個域外國家“東盟10＋6”自貿談判《區域全面經濟夥伴關係協議》（RCEP）有重大進展，將於11月領導人峰會上達成協議，屆時隨著大陸、日本、韓國加入與東盟的區域經濟整合，將帶動區域新一輪的大合作大發展。然而，蔡當局奉行著“台獨”路線，還在自玩內鬥空耗，台灣將會被徹底邊緣化，遠遠甩在區域發展的後面。



民進黨和蔡當局打韓震天響，然而機關算盡，到頭來恐怕要落個舉石投足的下場。