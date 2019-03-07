香蕉收購價低遭抗議　韓國瑜：抹黑沒意思

韓國瑜受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月7日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜出訪星馬帶回許多農漁產訂單，近日卻遭網紅直播主髮蠟哥何將財陳情抗議，希望解決香蕉價格不符農民成本的問題。韓國瑜今日受訪被問到此事時表示，已經盡了很大力量來為農民拚外銷，這時用一些政治動作來扭曲抹黑高雄市政府，完全沒有意思！我們的努力大家都看得見，會繼續做下去。



韓國瑜今天上午在高雄市政府連續有三個行程，分別是春吶在高雄旗津登場記者會、國際扶輪社美國7570地區GSE團隊來訪、高雄市不動產開發商同業公會捐贈青創基金，行程滿檔。



綽號“髮蠟哥”的網紅直播主何將財也利用今天上午帶著一箱香蕉到高雄市政府四維行政中心“丟香蕉”抗議，他也在媒體面前激動地唸出陳情書內容，“韓市長你好，當初支持你，是因為希望你能照顧好高雄蕉農們，由於最近蕉農價格慘淡，農民辛苦付出，收成時血本無歸，你知道農民痛苦嗎？”等等，自稱收到旗山蕉農委託向韓陳情。



對此，韓國瑜今天被媒體問到這件事情時，他先脫口出一句“什麼！”然後頓了一下才馬上表示，我們幫農漁民都已經拼成這樣子了，現在香蕉外銷最少220公噸，然後咧，又有電視購物台完全不收報酬來幫忙推銷香蕉，而且還在大量進行外銷，這個還有什麼？已經盡了這麼大的力量，這時候用這些政治動作，來扭曲或抹黑高雄市政府，這個沒有意思嘛！



韓國瑜說，我們的努力大家都看得見，而且不光是農民漁民，包括勞工朋友以及弱勢族群，我們都會繼續努力來做的，好不好！