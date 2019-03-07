37位開發商挺韓　捐1千萬給高雄青創基金

37位房地產開發商、建商捐贈新台幣1千萬元給高雄市政府，力挺韓國瑜到青年創業政見。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄3月7日電（記者 高易伸）高雄市不動產開發商業同業公會7日拜會中國國民黨高雄市長韓國瑜，37位房地產開發商、建商捐贈新台幣1千萬元給高雄市政府，力挺韓國瑜的青年創業政見。韓國瑜表示，這些企業家都是有錢又有愛心的商人，感謝企業界共襄盛舉為高雄青年進一份心力。韓還打趣表示，過去不論支持藍或綠都不要緊，高雄市會盡好職責努力服務，大家也要按照規定繳稅，惹得現場哄堂大笑。



高雄市多位知名建商老闆連袂拜會市長韓國瑜，高雄市不動產開發商業同業公會理事長、友友建設董事長張永義也力讚韓國瑜政見“打造高雄全台首富”。



不過37位身價上億的房地產大亨捐贈新台幣1千萬給高雄市政府當青創基金，平均每人僅捐30幾萬，似乎有點不太給力。



市政府經發局感謝各界主動無償捐款給“青年創業基金專戶”，青創資源累積越多，青年創業機會也就越大。



高雄市不動產開發公會拜會高雄市長韓國瑜，與會者包括理事長友友建設董事長張永義、振美建設董事長翁國振、鼎宇建設董事長張調、皇苑建設董事長郭敏能、隆大營造董事長陳武聰、京城建設董事長蔡天贊、福懋建設董事長江子超、一功營造林中進、太普建設董事長方建良、欣巴巴建設董事長黃炯輝等37人。