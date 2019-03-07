倫敦三處交通樞紐驚現爆炸包裹

中評社北京3月7日電／據英國媒體3月6日報道，倫敦警方5日傍晚宣布，希斯羅國際機場辦公樓、倫敦滑鐵盧車站，以及倫敦城市機場當天分別報告收到裝有爆炸裝置的包裹。



據倫敦警察廳的描述，這三件“小型簡易爆炸裝置”是在A4紙大小的郵袋中發現的，外面有黃色的防壓保護包裝，並被貼上愛爾蘭郵票。倫敦警方將這起事件視作恐怖主義事件，正對爆炸物包裹展開調查。



據英國廣播公司報道，第一個裝有爆炸裝置的包裹於5日上午9點55分在希斯羅機場附近的一幢辦公樓內爆炸。當希斯羅機場工作人員打開可疑包裹時，包裹著火並引發了一場小型火災。幸好沒有人在爆炸中受傷，希斯羅機場也沒有航班被取消。但作為預防措施，倫敦警察局疏散了大樓內的人員。



不曾想到，希斯羅機場辦公樓的包裹僅僅是開始。兩小時後，11點40分左右和12點10分，滑鐵盧車站附近的郵局和倫敦城市機場的航站樓也先後發現可疑包裹。警方表示，第2和第3個包裹沒有被打開，自發現後一直處於“安全的”處置狀態，隨後被排爆專家妥善處理。不過，飛往倫敦城市機場的航班一度被暫停，警方更是在滑鐵盧車站外拉出警戒線。



英國交通部長格雷林迅速敦促英國民眾向警方報告“任何其他可疑情況”。倫敦市市長薩迪克·汗表示，倫敦的警察、安保人員、交通工作人員，以及所有相關人員都已經迅速採取了行動，確保城市安全。



經英國警務分析師鑒定，這些“爆炸裝置看起來相當簡單”，包裹一旦被打開，內部的易燃物質就會被點燃。英國反恐司令部將對此進行調查。