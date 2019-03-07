日本簡化就業簽證手續鼓勵中小企業雇留學生

中評社北京3月7日電／據日本新華僑報網報道，畢業後希望留在日本工作的外國留學生並不少，但因為各種門檻，真正能夠將“留學簽證”更改為“就勞簽證”的留學生比例仍舊有限。近日，日本政府提出，將從4月開始簡化在日本中小企業就職的外國留學生在留資格變更手續的一部分，以減輕企業負擔，完善留學生在日本就職的環境。



根據日本法務省發布的數據顯示，2017年在日本企業成功就職的外國留學生為22419人，其中在員工數不足50人的中小企業工作的達到8275人，占總體就職人數的37%。



一般而言，如果外國留學生從大學本科或研究生畢業後在日本國內找到工作，需要將在留資格從“留學”變更為“技術·人文知識·國際業務”。這一變更手續需要企業和留學生雙方共同向日本入國管理局申請，且手續相對繁雜。



不僅如此，中小企業和大企業在申請留學生資格變更的過程，受到的待遇並不一樣。中小企業需要提交給入國管理局的資料有申請書、公司決算文件、登記事項證明書以及證明企業財務狀況的相關資料等，而日本的大企業由於在資金、規模、信用等方面得到日本政府信賴，只需要在申請書上填入留學生的雇用形式等相關資料，申請手續即完成。因此，在資金方面不如大企業的情況下，中小企業如果要聘用外國留學生為員工，則要付出相對更高的成本。這成為了日本中小企業不願雇用留學生的原因之一。



根據這些情況，日本政府與各省、廳以及地方政府提出了新的方針，只要確認為“經營方面沒有問題的優良企業”，可以不必提交過去規定的繁雜資料。此外，日本還討論啟動補助事業，幫助中小企業通過該審查，以減輕雇用外國留學生的負擔。



在東京一所私立大學就讀的張同學在接受《日本新華僑報》記者採訪時表示，不少大企業有開拓海外市場的企劃，也更擁抱多元化的公司文化，工資待遇方面自然也更優厚，也正因此，留學生進入大企業是千軍萬馬過獨木橋。中小企業接納留學生成本高，企業的需求也更傾向於日本人，因此進入中小企業也不容易。日本政府出台的方針是個非常好的消息，期待今後日本中小企業放開手擁抱符合企業需求的留學生們。



（來源：中國僑網）