中評社北京3月7日電／吉林通報4起扶貧領域腐敗和作風問題



1.白山市渾江區原區委常委副區長郭嘉興、長白縣委常委尹曉遠、渾江區七道江鎮新立村原黨支部書記兼村委會主任劉文勝等人挪用國家農村危房改造資金問題。2014年，尹曉遠在擔任渾江區七道江鎮黨委書記兼鎮長期間，與時任副鎮長王建平及劉文勝等人商議決定，先後3次通過採取偽造危房改造戶名單的方式，申請並套取國家農村危房改造資金共計157.8萬元。同年6月27日，郭嘉興在組織召開會議研究該村人居環境改造事宜時，不正確履行職責，對上述弄虛作假、虛報冒領專項資金的行為視而不見，在會議表決未予通過的情況下，仍簽字同意挪用上述資金用於該村“美麗鄉村”建設，引發群眾多次上訪。2019年1月，郭嘉興因在留黨察看影響期內受到開除黨籍處分，尹曉遠、王建平、時任渾江區住建局長趙剛、時任渾江區監察局長時利典分別受到黨內警告處分，劉文勝還有其他違紀問題受到撤銷黨內職務處分。挪用資金全部退還。



2.長嶺縣大興鎮黨委書記梁成海等人弄虛作假應對扶貧工作檢查問題。2018年7月，梁成海為應對國務院扶貧辦扶貧養牛項目專項資金檢查工作，採取弄虛作假方式，事先安排萬福村黨支部書記許連生和村委會主任劉興山打掃養牛場，將臨時借用的100餘頭牛放進牛圈並在牛槽中擺放草料，故意製造養牛項目“紅火”場景，造成不良影響。2018年11月，梁成海受到黨內嚴重警告處分，許連生受到誡勉談話處理，劉興山受到批評教育處理，該縣扶貧辦主任毛宇對扶貧工作指導不到位且發現弄虛作假問題後不制止、不報告，受到誡勉談話處理。



3.榆樹市育民鄉政府原危房改造工作負責人胡顯超利用職務便利向貧困戶索要好處費、亂收費等問題。2016年至2018年，胡顯超利用負責該鄉辦理危房改造工作的職務便利，違規向殘疾貧困戶張某某等3戶村民索要好處費和高檔香煙共計0.63萬元；以“照相費”名義向182戶危房改造戶違規收費2.44萬元，並從中侵占2.26萬元；以非法占有為目的，採用虛列支出、虛開發票等手段，騙取財政扶貧管理資金1.91萬元據為己有。2019年2月，胡顯超受到取消預備黨員資格、開除公職處分，並移交司法機關處理。



4.鎮賚縣東屏鎮黨委副書記劉海東等人未正確履行職責造成扶貧項目損失問題。2016年3月至12月，劉海東在該鎮分管扶貧工作期間，未經上級批覆同意即對該鎮養驢扶貧項目轉向經營盲目立項，且在未按規定進行可研論證、風險評估並辦理抵押手續情況下，與某合作社違規簽訂超出扶貧資產經營期限6年的托養協議，造成31.2萬元的扶貧項目損失。2018年11月，劉海東受到誡勉談話處理，縣扶貧辦綜合科科長孟慶傑、東屏鎮財政所所長楊柏明及5名村書記分別受到相應組織處理，並重新修訂完善托養協議。