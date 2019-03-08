劉永富答中評：七萬多民企幫扶了五萬貧困村

劉永富在離場前回答了記者提問（中評社 張爽攝） 中評社北京3月8日電（中評社報道組）國務院扶貧開發領導小組辦公室主任劉永富昨天上午在兩會新聞中心召開記者會，會後劉永富回答中評社記者提問，他表示，民營企業在扶貧方面做得不錯，現在有7萬多個民營企業幫扶了將近5萬個建檔立卡的貧困村。



劉永富還說，香港幫扶了四川的南江縣。香港特首林鄭月娥和四川省委書記彭清華書記進行了會談，香港在扶貧上面做得很好，這是“一國兩制”下的脫貧攻堅協作。



十九大報告中首次提出“指防範化解重大風險、精准脫貧、污染防治”的三大攻堅戰，扶貧問題在中國受關注程度很高。劉永富自述，這是他連續第三年在兩會上召開記者會。劉永富在記者會上回答十多個記者提問，會後被大批圍攏到主席台的記者攔下，又回答了記者們五六個問題才離場。



今年兩會首日，全國政協委員、新希望集團有限公司董事長劉永好在人民大會堂外接受記者採訪時說，在產業扶貧方面，民營企業也有著自己的優勢。廣大民營企業熟悉產業，可以定制式地設計產業發展的方式，來幫助農民脫貧，而這種產業扶貧的模式也具備持續性和長久性。



十八大以來，中國扶貧成績顯著，至今已有7000萬人脫貧，多個發展中國家表示希望學習中國扶貧經驗。





（中評社報道組：張爽 林艶 張心怡 徐夢溪 後援記者：張西特）



