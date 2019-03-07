沈富雄預測：韓不選柯恐棄選　朱大勝蔡

沈富雄今在臉書針對2020大選局勢，提出看法。（照片：沈富雄臉書） 中評社台北3月7日電／前“立法院院長”、中國國民黨不分區“立委”王金平今天正式對外宣佈角逐2020大位，前民進黨“立委”沈富雄今天也在臉書提出關於2020大選的預測，他最新的預測是高雄市長韓國瑜不會出來選，甚至吳敦義也不會參加初選，只剩前國民黨主席朱立倫與王金平爭鋒，朱會勝出。無黨籍台北市長柯文哲聲勢如江河日下，最後棄選的可能極大。



沈富雄說，如果柯不選，朱會大勝蔡英文。如柯選，得票依次為朱、柯、蔡；朱勝柯綽綽有餘。



沈富雄也預測2020“立委”選舉，他預測國民黨“國會”席次過半、時代力量仍在不分區席次有斬獲，但區域“立委”與民進黨兩敗俱傷。



沈富雄臉書全文如下：



我的預測



昨天在中天“深喉嚨”節目中，和四位國民黨人（兩位現任“立委”，一位前政府發言人，一位黨中央發言人）意見相左，他們不約而同地說我〝不了解國民黨〞，我卻認為他們不了解人性，〝只緣身在此山中〞。



我最新的預測如下：



(1)韓國瑜不選。



(2)國民黨參與初選的名單只有朱立倫與王金平，周錫瑋、張亞中，甚至吳主席都不會登記。



(3)朱、王爭鋒，朱勝出。



(4)柯郎才盡，聲勢如江河日下，最後棄選的可能極大。



(5)如柯不選，朱大勝蔡。



(6)如柯選，得票依次為朱、柯、蔡；朱勝柯綽綽有餘。



(7)不會發生〝棄英保柯〞，只有綠民歸隊，使柯雪上加霜。



(8)國民黨“國會”席次過半。



(9)時代力量仍然在不分區席次有斬獲，但區域“立委”與民進黨兩敗俱傷，柯如參選，會贏得數席不分區“立委”。



(10)其餘政黨都不成氣候。



最後結果如與預測有出入，敬請包涵。