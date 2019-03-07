馬克龍提“歐洲復興”　反響不一

3月5日，法國總統馬克龍在歐洲情報學院巴黎成立大會上發表演講。（新華／路透） 中評社北京3月7日電／新華社北京3月7日電（記者海洋）法國總統埃馬紐埃爾⋅馬克龍致歐洲公民的公開信5日在歐洲聯盟全境刊發。公開信列舉多項“為了歐洲復興”的歐盟改革倡議，呼籲選民在歐洲議會選舉中把票投給支持歐洲團結的政黨。



倡議當天獲得的公開支持多於質疑。部分歐盟官員私下提及，馬克龍此舉有意提振他在法國國內的支持率。



改革



馬克龍寫道，“歐洲陷入前所未有的危險”，英國“脫歐”顯現這一危機。



他建議歐盟從“自由、保護和進步”三個方面加強建設和改革，不能讓“拿不出解決方案”的民粹主義者“利用民眾的憤怒”；不能“夢游著讓歐洲日益衰弱”；不能“因循守舊、一廂情願”。



馬克龍在信中提出關聯政治、經濟、防務、控制移民、應對氣候變化等方面的多項建議。他同時呼籲選民不要在5月23日至26日的歐洲議會選舉中支持民粹主義政黨，而應該支持致力於強化歐洲的政黨。



法國總統府說，公開信發表前已知會歐盟28個成員國政府。這一手法“合法有效”地在不干涉別國內政前提下啟動全歐洲的大討論。



路透社分析，鑒於德國總理安格拉⋅默克爾準備淡化影響力，馬克龍有意借改革計劃扛起領導歐洲的大旗。



馬克龍同一天在歐洲情報學院巴黎成立大會上發表演講，說這一新機構是“在歐洲能做什麼”的例證。