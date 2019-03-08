何文答中評：總理報告釋出對港關切心情

上海东亚研究所港澳研究室主任何文（中评社资料图） 中評社北京3月8日電（記者 海涵）上海東亞研究所港澳研究室主任何文日前就李克強總理政府工作報告中涉港澳部分的內容進行了解讀，他認為，今年的《政府工作報告》繼續給香港、澳門，特別是香港指出了一條明路，即要把社會、政府、民眾的主要精力放在經濟建設和改善民生上面去。香港社會經過了前幾年激烈對立之後，現在是需要固本培元的時候了。此外，中央已經給香港指明了方向，而且粵港澳大灣區已經規劃出台了，中央對香港的心情是非常關心愛護和急切的。



5日上午，國務院總理李克強在《政府工作報告》2019年政府工作任務部分指出，我們要繼續全面準確貫徹“一國兩制”、“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治的方針，嚴格依照憲法和基本法辦事。全力支持香港、澳門特別行政區政府和行政長官依法施政。支持港澳抓住共建“一帶一路”和粵港澳大灣區建設的重大機遇，更好發揮自身優勢，全面深化與內地互利合作。我們堅信，香港、澳門定能與祖國內地同發展共進步、一定能保持長期繁榮穩定。



與2018年《政府工作報告》涉港內容相較，今年報告中的涉港內容少了21個字。2018年《政府工作報告》涉港部分指出，我們要繼續全面準確貫徹“一國兩制”方針，嚴格依照憲法和基本法辦事。全力支持香港、澳門特別行政區政府和行政長官依法施政，大力發展經濟、持續改善民生、有序推進民主、促進社會和諧。支持香港、澳門融入國家發展大局，深化內地與港澳地區交流合作。我們堅信，香港、澳門一定能與祖國內地同發展、共繁榮。



對於今年《政府工作報告》中涉港部分篇幅的相對減少，何文分析說，“由於去年是‘整年’，所以會回顧一下過去五年香港的情況。因此，在去年的《報告》中有前後兩個部分都提到了香港。”今年《報告》中涉港部分的內容不僅比去年少，也比2017年少。“這是好事，說明香港事情不多，”何文笑答。



談及《政府工作報告》中涉港部分的內容，何文表示，今年報告中涉港部分主要聚焦“一帶一路”和大灣區建設。其他方面的內容，諸如“繼續全面準確貫徹‘一國兩制’方針，嚴格依照憲法和基本法辦事”，這些年一直在這麼做，而且也取得了一些成效。從中央到特區政府再到香港民眾，甚至包括一些持不同意見的人，大家對“一國兩制”方針的理解正在朝著全面準確的方向前進。雖然從這幾年香港發生的一些事情來看，反對的聲音還是存在的，但有道是，“真理不辨不明”，在你來我往的交鋒辯論中，“一國兩制”的內涵更加全面準確地被香港民眾所了解了。

