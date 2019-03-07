朱立倫愛將許志堅收賄判10年　上訴被駁定讞

前新北市副市長許志堅（左二）。（中評社 資料照） 中評社台北3月7日電／前中國國民黨新北市長朱立倫的愛將、前新北市副市長許志堅，2015年被控收受建商的名錶、金條與“假薪資”賄賂共615餘萬元，二審高等法院前年12月依不違背職務收賄罪將他判刑10年，褫奪公權5年。案經上訴，“最高法院”今駁回上訴，全案定讞，許志堅必須入獄。



“最高法院”今已同步通步通知檢方啟動防逃機制。



根據台媒報道，北檢起訴認定，許志堅被控自2011年4月至2014年6月29日擔任新北市副市長、新北市都更委員會主任委員期間，藉新店廣明都更案，收受業者周麗惠現金509萬元、香奈兒錶1只、蕭邦錶2只、金條2條等賄賂，合計約新台幣615萬6350元。



一審台北地方法院、二審台灣高等法院均判處許志堅10年有期徒刑。



許志堅上訴第三審仍否認收賄，“最高法院”認為，本案已有諸多證據在卷可稽，事證已明，上訴爭執事實面，非關法律面，於法不合，今天駁回上訴而定讞。



此外，許志堅安排兒子許士耘、胞兄許志遠坐領乾薪部分，許志堅二審被依行使業務登載不實罪判刑4月，許士耘、許志遠各被判處3月徒刑，均得易科罰金。“最高法院”今天一併駁回此部分上訴定讞。



許志堅收受的蕭邦錶、金條，以及給父親的孝親費用114萬元，與女兒的香奈兒錶、蕭邦錶，都被二審認定為犯罪所得，宣告沒收。許等3人對此不服提起上訴，也遭駁回確定。