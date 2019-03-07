與韓較量　陳吉仲：在日參展簽18億訂單

陳吉仲見證台灣水產廠商與日方業者簽訂採購合約。（照片：陳吉仲臉書） 中評社台北3月7日電／“農委會主委”陳吉仲5日到7日帶隊前往日本參加東京國際食品展，今日前往展場為該會籌組的“台灣農產館”參展廠商加油打氣，見證參展台灣水產業者與日本通路業者簽署採購合約儀式。陳吉仲說，台灣水產2天內簽下18億元訂單，成績令人振奮。



台媒報道，今天在陳吉仲與民進黨“立委”邱議瑩、莊瑞雄共同見證下，台灣文鯕水產公司執行長陳文教與日本UTIC社長今野良宏簽訂“鮪魚及其加工品採購訂單”，台灣宏益冷凍公司董事長蔡秋棠則與日本Ras Super Fries公司社長田本義紀簽署“台灣鯛、鱸魚及櫻花蝦採購意向書”，兩者3年共約5500萬美金。



陳吉仲說，這次東京國際食品展台灣參展水產業者共20家，展出鮪旗魚、石斑魚、鰻魚、鱸魚、台灣鯛、烏魚子等冷凍水產及加工品，非常振奮在這次參展能取得好成績。



“農委會”表示，去年水產品輸日數量超過8萬公噸，金額為5億5751萬美元（約新台幣167.7億元），主要為鮪魚、旗魚、秋刀魚，以及養殖的鰻魚、台灣鯛、鱸魚、石斑魚等。



陳吉仲並表示，除了水產拿到好成績外，而蜜棗、胡蘿蔔、冷凍釋迦、花生等業者也取得大量訂單，成績令人振奮，顯見台灣優質農產品深受日本與各國消費者的喜愛。