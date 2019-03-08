紫禁城太和門前石獅　有時尚潮流“疙瘩燙”

太和門，紫禁城外朝宮殿的正門，這裡有一對石獅，是全紫禁城最大，一雄一雌。（中評社 黃文杰攝） 中評社北京3月8日電（記者 黃文杰）北京故宮，也就是紫禁城，一座明清兩朝24位皇帝的皇宮，放眼所及，盡是帝王權威象徵，別以為全都是“老東西”，其實這裡的石獅還很潮，太和門前的石獅，有時尚潮流的“疙瘩燙”（髮髻），仔細算算共45個，呼應皇帝九五之尊。



大陸全國政協十三屆二次會議3月3日、十三屆全國人大二次會議3月5日分別開幕，大陸也進入“兩會”高峰，中評社記者除全方位報道大陸最新政治動態，也深入北京城，為網友提供京城的旅遊文化介紹。



北京故宮位於北京中軸線的中心，占地面積72萬平方米，建築面積約15萬平方米，為世界上現存規模最大的宮殿型建築。



太和門，紫禁城內最大的宮門，也是紫禁城外朝宮殿的正門，是自天安門南側向北進紫禁城時經過的第四道門（前三道依次為天安門、端門、午門）。



明朝規定，文武官員每天拂曉在奉天門早朝，皇帝也親自到此處接受朝拜和處理政務，稱為“御門聽政”。清初，皇帝曾在太和門受朝、賜宴等，但御門聽政改在乾清門舉行。



欣賞太和門，門前一對石獅，不能錯過。



紫禁城的龍不計其數，但是獅子卻只有六對，最大的一對就在這裡。



頭和身體是圓形，底座是方形，體現中國古人天圓地方的地理認識。



東側是雄獅，腳踩繡球象徵掌握社稷，西方是雌獅，撫摸幼獅，象徵子嗣昌隆。



紫禁城後廷：乾清門、養心門、寧壽門、養性門和長春宮前，各有一對獅子，身上都是鎏金，和太和門前的那一對銅獅相比，除了鎏金的材質，它們最大的不同在於“表情”。



太和門前石獅，因為這裡是皇帝宣讀詔書的地方，自然要挺直腰板，睜大眼睛，豎起耳朵。



石獅有45個髮髻，也就是非常潮的“疙瘩燙”，這些“小疙瘩”可不僅僅是為了美觀，更多的，它代表了一種等級。



皇宮裡的石獅子頭上的“疙瘩”一般是四十五個，其中以太和門前這對獅子頭上的四十五個疙瘩造型最美，燙的最大：它們的頭上有45個髮髻，呼應皇帝九五之尊的稱謂。