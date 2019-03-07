A股漲跌互現　深市三大股指率先回調

中評社香港3月7日電／經歷了連續幾個交易日的“齊頭並進”之後，7日A股漲跌互現。上證綜指盤中3100點失而復得，收盤延續升勢但力度明顯減弱，深市三大股指率先溫和回調。



新華社報道，今日上證綜指以3103.67點小幅高開，全天圍繞前一交易日收盤點位震蕩整理。盤中滬指一度跌破3100點整數位並下探3074.98點。此後滬指重回紅盤，上摸3129.94點後收報3106.42點，較前一交易日漲4.32點，漲幅為0.14%。



深市三大股指率先溫和回調。深證成指收報9678.11點，跌22.38點，跌幅為0.23%。創業板指數跌0.48%至1692.42點，中小板指數跌0.48%至6244.14點。



滬深兩市延續漲多跌少格局，不過上漲品種總數減少至逾2500只。不計算ST股，兩市200多只個股漲停。



券商板塊延續強勢，以超過4%的幅度繼續領漲。公共交通、印刷、軟件服務板塊漲幅也在4%以上。告跌板塊中，白酒板塊表現依然不佳，跌逾2%，機場服務、船舶、銀行板塊跌幅也超過了1%。



滬深B指同樣呈現分化格局。上證B指漲0.13%至311.83點，深證B指跌0.77%至1015.31點。



在前一交易日基礎上，滬深兩市繼續放量，分別成交5257億元和6409億元。