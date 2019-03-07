維珍航空新規追求男女平等　將允許空姐素顏

中評社香港3月7日電／英國維珍航空宣布將允許空姐素顏上工，並可以著褲裝作為公司招牌紅制服的標準選項之一。



路透社報道，過去維珍空姐即可以穿褲裝上班，但必須專門到公司制服部門訂做。如今女性員工一報到，公司就會提供褲裝作為其中一個選項。



富豪布蘭森的這間航空公司告訴“時人”雜誌，不再強制性要求女空服員化妝，是公司力求平等對待空少和空姐的一環。



“衛報”專欄作家威廉斯稱讚維珍做出正確決定，她說，“若一件事只要求女性遵守而男性不用遵守，一般來說就算是性別歧視”。



中央社援引報道，維珍做出這項改變，除了是聆聽員工回饋意見，也是看到航空業的新進競爭對手紛紛放寬傳統空服人員衣著方面的規定。



除了維珍，美國聯合航空、捷藍航空、達美航空也都不要求女員工化妝。



英國航空、阿聯酋航空等仍要求女性空服員值勤期間化妝，不過英航2016年已取消女性員工不得穿褲裝的規定。



美聯社報道，對許多資深一輩的空姐來說，航空公司現在的規定大多已經相當男女平等了。1990年代中期開始當空姐的尼爾森說：“我最初進這一行的時候，女性得去上化妝課，男性員工則賺到一天假。”



跟歐美比較起來，中東和亞洲地區的航空公司對員工儀容設下較高的標準。