侯友宜、朱立倫與周錫瑋同框　為鄭世維站台

新北“立委”補選候選人鄭世維(右5)今天下午舉行造勢大會，朱立倫（右3)、侯友宜(右4)、周錫瑋(右6)三人同台助選。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月7日電（記者 張嘉文）中國國民黨新北“立委”補選候選人鄭世維今天下午舉行造勢大會，現場湧進上千位支持者，新北市長侯友宜、前新北市長朱立倫和前台北縣長周錫瑋三人同台幫鄭助選，眾人一起牽手幫鄭世維高喊“凍蒜！凍蒜！”，氣氛達到最高點。



“立委”補選將在16日進行投票，國民黨的鄭世維為求在深綠的三重選區出線，紛紛找國民黨大咖前來助選，這場“三重區誓師大會造勢活動”除了侯友宜、朱立倫和周錫瑋前來站台外，還有國民黨中央委員連勝文，以及黨主席吳敦義，但吳並未和侯朱周同台。



侯友宜、朱立倫和周錫瑋等人都先後到場，並且同台幫鄭世維助選。侯友宜說，去年選舉他在三重還輸800票，希望這次大家幫他贏回來，而90位里長站出來，就是代表基層站出來，他會在地方打拼，回饋鄉親支持，也讓鄭世維當選，和他綁在一起往前走，開票時，讓大家看到三重的驕傲，一起為大家服務。



朱立倫致詞時，侯友宜因有行程要先離開，朱還自虧說“市長比較忙，我比較閒，現在在找工作”讓現場一片笑聲。



朱立倫表示，鄭世維打這場選戰很辛苦，所以大家要一起幫忙，不管風雨都一樣，投票日當天要催票，今天周錫瑋、侯友宜和朱立倫都來了，表示鄭值得大家肯定，所以每一票要幫鄭催出來，也要讓國民黨補選四席“立委”都能勝利。



周錫瑋則說，國民黨各天王就像復仇者聯盟，黨主席吳敦義去年的選舉居首功，是鋼鐵人，王金平調和鼎鼐是美國隊長，朱立倫很靈巧是蜘蛛人，而他是驚奇隊長，沉潛了八年現在要出來，而國民黨絕對不會分裂，目標就是2020打敗民進黨，在這之前，“立委”補選要先勝利，延續這氣勢，2020才有機會贏。