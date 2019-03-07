中國在歐洲投資退潮　2018年驟減四成

中評社香港3月7日電／中國投資商在歐洲的投資連續第2年大幅下滑，去年對28個歐盟國家的直接投資減少40%，降至173億歐元，為2015年以來的最低，原因包括中國實行資本管制以及歐洲對中方投資的顧慮越來越大。



綜合德國之聲中文網等媒體報道，據柏林墨卡托中國研究中心（MERICS）和美國諮詢公司榮鼎集團（Rhodium Group）6日公布的分析報告，自2016年中資對歐投資達到高峰後，此後兩年持續下滑。2016年為破紀錄的372億歐元；2017年下滑至291億歐元；2018年再跌

到173億歐元。



2018年，中國對歐盟國家的投資主要集中在英國、德國和法國等3大國，投資額分別為42億歐元（英國）、21億歐元（德國）和16億歐元（法國）。



中央社援引報道，中國在歐洲的投資雖大幅下滑，但對德國的投資卻有所增加。與前一年相比，2018年，中國在德投資增加了4億歐元，總投資額升至21億歐元，其中包括中國天成製藥併購了德國競爭對手Biotest，寧波繼峰併購了德國汽車零配件供應商格拉默（Grammer）。



中資海外併購熱情總體下降的其中一項重要原因是中國持續實施嚴格的資本管制和收緊流動性，導致企業難以將資金轉移至國外。



此外，歐洲國家對收購的控制日趨嚴格也增加了中國公司的收購難度，導致中方延遲投資甚至投資受阻。歐洲各國對收購的控制預計會更加嚴格。



儘管歐洲各國對投資加強了監管，但是對中國投資商來說，歐洲將成為更具吸引力的工業產地，原因之一是中美貿易戰。中國企業可能將背離美國，越來越多轉至投資歐洲。