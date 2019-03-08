雷軍：車聯網、無人駕駛是5g最早引爆點

全國人大代表、小米集團董事長兼CEO雷軍（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月8日電（中評社報道組）全國人大代表、小米集團董事長兼CEO雷軍7日表示，5G網絡的開通，必將推動我國經濟社會數字化發展的轉型，成為經濟發展的新動能。車聯網、無人駕駛可能會成為最早的引爆點。



3月7日，十三屆全國人大一次會議北京代表團在駐地舉行全體會議，審查計劃報告和預算報告，並在會後接受中外媒體提問。



“5G是大家這段時間最關注的話題。”雷軍說，大家回想一下，4G是在2014年發的牌照，短短幾年時間，4G給人民群眾的生活、工作和經濟社會的推動都是巨大的，尤其對移動互聯網的推動是翻天覆地的。



雷軍指出，今年是5G開始鋪設的元年。作為新一代的網絡基礎設施，5G網絡的開通，必將推動我國經濟社會數字化發展的轉型，成為經濟發展的新動能。現在可能很多人理解的5G是主要應用在通訊和智能手機。實際上5G還可以應用在雲計算、智慧城市、智慧醫療、無人駕駛、車聯網、物聯網和各個技術領域的融合發展，有著巨大的想象空間。



他說：“現在大家想象了很多的5G的應用場景，車聯網、無人駕駛可能會成為最早的引爆點”。



雷軍指出，小米也把5G作為核心的戰略方向，上個月我們在歐洲發布了第一台5G的手機。在國內，我們會根據運營商的節奏，預計大概5月到6月發布第一台5G手機。



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張爽 張心怡）