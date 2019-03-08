楊元慶：製造業的高質量發展恰是時機

全國人大代表、聯想集團董事長兼CEO楊元慶（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月8日電（中評社報道組）全國人大代表、聯想集團董事長兼CEO楊元慶7日表示，製造業的高質量發展恰是時機。如果能把握好這樣的機遇，促進工業智聯網、人工智能技術和傳統製造業深度融合，可能釋放更多效率，推動中國經濟高質量發展。



3月7日，十三屆全國人大一次會議北京代表團在駐地舉行全體會議，審查計劃報告和預算報告，並在會後接受中外媒體提問。



楊元慶表示，改革開放40年，成績舉世矚目，製造業功不可沒。但是我們過去發展主要是通過釋放低成本的勞動力、人口、市場、資源紅利，是粗放式發展，全要素生產力和發達國家相比有比較大的差距。目前我們面臨國際市場比較大的壓力，發達國家想通過增加關稅的方式，使跨國企業在中國的生產製造轉移到其他低成本市場，這種情況下，製造業的高質量發展恰是時機。



談及“恰是時機”，楊元慶解釋，因為我們正處於第三次工業革命和第四次工業革命的交換期。我們如果能把握好這樣的機遇，促進工業智聯網、人工智能技術和傳統製造業深度融合，可能釋放更多效率，推動中國經濟高質量發展。



”我同意雷軍的看法，5G建設箭在弦上”。楊元慶表示，很多人以為5G只是讓手機速率更高，其實，5G用途更多在商用。不僅電腦會消耗更多帶寬，而且遍布在公路上的5G基站、工廠車間中的基站等，會讓更多物聯網和傳感器連接到網上所產生的巨大數據，經過雲計算、大數據清洗和歸納整理，用先進的算法，把過去行業的能耗、知識經驗和流程進行學習，在此基礎上進行改進和提高，這就形成行業的智能。這就是總理報告談到的智能加，其結果就是會大大提高各行各業的效率。



楊元慶表示，聯想一直自身在實踐，也幫其他企業做智能化改造。比如石化行業的煉油環節，現在通過智能物聯網和傳感器收集數據，可以得到更優化的結果。以及，對製造型的企業，銷售預測最難的事情，是企業效率的極大損耗，我們通過機器學習，幫助其他企業做預測和改進，對效率是極大提升。



最後，楊元慶建議，我們在發展5G的時候也要注意配套，像智能物聯網、邊緣計算、行業智能等，對提高製造業和各行各業的效率都有非常大的促進。



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張爽 張心怡）