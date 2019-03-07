藍營新北補選造勢大會　吳敦義高呼換黨做

鄭世維舉行造勢大會，吳敦義特地前來助選。（中評社 張嘉文攝） 中評社新北3月7日電（記者 張嘉文）中國國民黨新北“立委”補選候選人鄭世維今天下午舉行造勢大會，現場湧進上千位支持者，國民黨主席吳敦義特地前來幫鄭助選，眾人一起高舉“土包子”齊呼“三重土包子、二號鄭世維”。吳敦義批評，民進黨三重的“立委”因為犯罪被關，那現在補選當然要換黨來做看看，這是最好的選擇。



“立委”補選將在16日進行投票，國民黨的鄭世維為求在深綠的三重選區出線，紛紛找國民黨大咖前來助選，這場“三重區誓師大會造勢活動”除了有新北市長侯友宜、前新北市長朱立倫和前台北縣長周錫瑋前來站台外，還有國民黨中央委員連勝文，以及黨主席吳敦義，但吳並未和侯朱周三人同台。



吳敦義幫鄭世維站台時表示，南部有個最強菜販韓國瑜，北部也有個菜販鄭世維，而目前大家對民進黨執政失望，經濟不好，他在當“行政院長”時，經濟成長率都是亞洲四小龍第一名，但民進黨執政後都在保二，也因為經濟不好，大家覺得手頭緊，生活就愈不好。



吳敦義說，這是因為執政的蔡英文和“行政院”失誤很多，雖然換“行政院長”，但換湯不換藥，所以我們要加強監督力量，國民黨2016年大失敗，連制衡力量都減少很多，好不容易三重區“立委”自己犯了罪，那當然要換黨讓鄭世維做看看，這是最好選擇。



吳敦義強調，不但新北這席要拿回來，補選四席“立委”都要贏，如果都能拿回來，這樣國民黨至少增加兩席，能增加監督力量，讓不認真、兩岸不能維持和平發展正常往來的民進黨得到教訓。