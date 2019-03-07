蔡英文見中華道教聯合總會　澄清滅香是謠言

陳菊陪同蔡英文會見宮廟代表。（截取自“總統府”影片） 中評社台北3月7日電（記者 黃筱筠）蔡英文為了2020競選連任，最近積極化解過去3年來的爭議。蔡英文今天會見中華道教聯合總會理事等重要幹部及宮廟負責人，說明“行政院”將與社會大眾充分溝通《宗教團體法》，並盼未來各宮廟能持續發揮在地影響力，促進公益，一起為社會進步來努力。蔡也澄清，滅香是謠言，為了環保問題，我們確實鼓勵大家減香，但是絕對沒有要滅香。



此行程除了“內政部次長”陳宗彥陪同外，“總統府”秘書長陳菊也出席。



蔡英文致詞表示，今天很高興能跟宮廟代表在“總統府”見面。這幾年她只要有出外的行程，幾乎都會安排到不同的宮廟上香祈福。事實上，宮廟不只是台灣信仰的中心，也是討論公共事務的重心。很多民眾也常在廟埕泡茶，評論時事，相信宮廟負責人也都是最清楚地方民意的人。



她指出，今天和大家見面，當然就是為了聽取大家的意見與想法。但在大家開始暢所欲言之前，她想先跟大家分享幾件事。地方上有很多謠言，說民進黨政府要滅香。這是謠言，為了環保問題，我們確實鼓勵大家減香，但是絕對沒有要滅香。相較於前幾年，近年來，很多宮廟都已經配合減香，一起做環保；此外，政府從未禁止民眾焚燒紙錢，而是改用輔導的方式，以環保的措施來替代。比如很多宮廟都開始使用環保的金爐，這是一件好事情。



蔡英文也指出，大家都很關心《宗教團體法》的立法進度，她已經交代“行政院”，務必要跟大家充分溝通，當大家都有基本的共識，才可以繼續來推動。這幾年來，她非常重視社會安全網的強化，要讓需要幫助的人，能受到好的照顧，這是政府的職責。但是，這些工作只靠政府來做是不夠的，需要宗教團體一起來做。事實上，社會安全網的建構，在政府全力投入之下，還是有一些做不到的地方，希望大家都能一起來幫忙。



她舉例，像是中華道教聯合總會也辦過許多公益活動，不論在教育、文化上，為社會安全網貢獻不少心力。在座宮廟代表為地方奉獻良多，例如松山慈惠堂、新營太子宮、麻豆海埔池王府也都獲得“內政部”表揚，相當優秀。因此，她也期許，未來在中華道教聯合總會總會長徐文僅帶領下，各宮廟能持續發揮在地影響力，促進公益，一起為社會的進步來努力。