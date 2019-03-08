紫禁城的日晷、嘉量　帝王皇權的象徵

紫禁城現存日晷多為清代所製，其中太和殿前的日晷最為壯觀，為赤道式日晷。（中評社 黃文杰攝） 中評社北京3月7日電（記者 黃文杰）北京紫禁城內金玉交輝，巍峨堂皇的宮殿建築，令人目不暇給，很多都具有帝王皇權的符號，日晷與嘉量就是，日晷不光是計算時間，因為度量衡歷來由統治者掌控，成為穩固權力和地位的象徵。



大陸全國政協十三屆二次會議3月3日、十三屆全國人大二次會議3月5日分別開幕，大陸也進入“兩會”高峰，中評社記者除全方位報道大陸最新政治動態，也深入北京城，為網友提供京城的旅遊文化介紹。



北京故宮，位於北京中軸線的中心，占地面積72萬平方米，建築面積約15萬平方米，為世界上現存規模最大的宮殿型建築。



太和殿俗稱金鑾殿，為北京故宮外朝三大殿中最南面的殿，該殿是明清兩朝北京城內最高的建築，開間最多、進深最大和屋頂最高的大殿，堪稱中華第一殿。



皇帝登基、冊立皇后等大典都在此舉行。太和殿是皇權的象徵，因而在各種形式上都刻意追求，以示與眾不同。



太和殿前帶有寬闊的平台，稱“丹陛”，俗稱“月台”。丹陛上陳設日晷、嘉量各一，銅龜、銅鶴各一對，銅鼎18座。



日晷為古代計時器，嘉量為古代標準量器，二者均象徵皇權。龜、鶴象徵長壽，銅龜、銅鶴內部中空，大典時用來燃放檀香。



紫禁城現存日晷，多為清代所製，太和殿前的日晷最為壯觀。



太和殿前的日晷為赤道式日晷，位於太和殿前丹陛的東側，以漢白玉石製成。



圓形的晷盤，中央有一金屬晷針。再下為底座，下支四根方柱，柱下有柱礎，承以托泥圭角，南設石階三級，登階可觀晷影。



方形嘉量陳設於太和殿前，圓形嘉量陳設於乾清宮前。



兩個嘉量器壁上均刻有滿漢兩種文字的《乾隆御製嘉量銘》，銘文說嘉量的製造是“猗聖合天，天心聖明”，為“七政是齊，為萬事法程”，希望“永寶用享，子孫繩繩”。



嘉量和日晷一樣，也是權力的地位的象徵。



來到太和殿，也可以瞧瞧殿頂正脊兩端的螭吻，每個由13塊琉璃構件組成，螭吻高3.40米、寬2.68米、厚0.32米、重約4.3噸，是紫禁城內最大的螭吻。



螭吻，又叫鴟尾、鴟吻，是中國古代建築物的脊樑上的一個設計。



按光緒《大清會典事例》記載，故宮檐角飾物最多是太和殿，多達11個，這些走獸由下而上依次為﹕騎鳳仙人，龍，鳳，獅子，天馬，海馬，狻猊，押魚，獬豸，斗牛，行什。



北京故宮還把太和殿這11尊的神人走獸，成為文創商品。



故宮其他殿上的走獸是按皇帝身份至嬪妃依次遞減的。中和殿，保和殿，乾清宮等都是九個；坤寧宮為七個；東西六宮為五個，一些門廡和琉璃門頂上僅用一至三個。



寶座上方懸掛有乾隆帝御題“建極綏猷”匾額。兩側柱子上掛有乾隆帝御題對聯：“帝命式於九圍茲惟艱哉奈何弗敬，天心佑夫一德永言保之遹求厥寧”。