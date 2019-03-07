網傳韓國瑜假太多過很爽?高雄市府闢謠

高雄市政府新聞局長王淺秋跟人事處長陳明忠。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月7日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜近期遭網路及有心人士攻擊“放太多假，過太爽”，錯誤消息不斷被轉傳。高雄市政府新聞局長王淺秋跟人事處長陳明忠下午站出來闢謠，強調韓國瑜就任迄今申請個人1天事假，2小時休假，4小時病假，星馬出訪5天屬公務出差行程請公假，呼籲不要再轉傳錯誤訊息。



近期網路傳出了一張“韓國瑜近日行程懶人包”，從2月17日起18天當中，特別用紅字標出只有5天上班，其他則是“出國”、請假、輔選、喝酒，放在網路流傳。由於是不實的網路謠言，韓國瑜下午被堵訪時僅說因行程太多，會請人事處來說明，而新聞局今天下午召開記者會澄清。



陳明忠表示，韓市長自從去年12月25日上任以來，兩個多月來的請假情況，1月9日請了一天事假、2月19日請4小時病假、2月23日請2小時休假，其餘都是公務行程。



陳明忠說，被指“出國”的2月24日到2月28日，大家都知道是因公“出國”赴馬來西亞跟新加坡招商活動；2月28日到3月3日則是二二八“國定”假日連假，“全國”一致；3月6日請公假到台北出差，是出席工商協進會理監事會議演講並進行招商活動。



王淺秋也補充，韓市長很多時候因公務不在市政府，就必須要請公出，才能符合行政程序要求。



王淺秋指出，網路傳韓市長2月18日請假，但是這一天行程滿檔，晚上更有夜宿彌陀區漁會行程，隔天19日請了唯一的病假4小時，是真的夜宿受到風寒身體不舒服才請病假，合情合理，2月23日因為輔選是黨務行程，依照行政倫理當然是請假才能過去。



王淺秋也說，被網友認為是“出國”的“輕鬆”行程，事實上是從早忙到晚的“鐵人”行程，披星戴月戮力從公，甚至超時工作都不知道要怎麼算，但是努力工作盡好本分是應該的，但如果工作卻被認為摸魚，我們就要站出來澄清。