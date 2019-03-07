蔡英文臉書發文台蕉賣到日本　讚陳吉仲

蔡英文臉書發文提到“農委會”去日本賣香蕉，總共簽下5億訂單。（取自蔡英文臉書） 中評社台北3月7日電（記者 黃筱筠）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜繼新加坡、馬西西亞推銷農產品之後，接著也要到大陸、港、澳推銷農產品。蔡政府也不甘示弱，“農委會主委”陳吉仲到日本簽下新台幣近5億的香蕉訂單。蔡英文下午在臉書也特別發文說，“農業拚經濟，一天簽五億；香蕉銷出去，口袋新台幣”，跟韓國瑜拼場的意味濃厚。



蔡英文臉書上還寫著，陳吉仲做好三件事，首先是，打造農業行銷“國家隊”，擴展新興市場，農產品出口激增。第二，尋求穩定長約，確保收益穩定，農產品永續經營。第三，“農委會”跟日本簽訂5億元訂單，賣出1萬噸香蕉。



蔡英文臉書文章最後還標註，“我做事你分享”、“水產也簽了18億”、“貨出去錢進來”、“小英做得到”。



“農委會”6日新聞稿提到，陳吉仲5日至7日率團前往日本參加東京國際食品展，特別6日下午見證2台灣外銷業者與日本大型通路業者簽署台灣香蕉採購合約及備忘錄儀式。 在民進黨“立委”邱議瑩、莊瑞雄共同見證下，台灣旗山果菜運銷合作社郭文明理事主席與日本Wismettac食品有限公司辻川弘社長簽訂為期3年、總量達9萬公噸、價值新台幣4.3億元的台灣香蕉採購合約。



“農委會”7日也發新聞稿指出，這次東京食品展參展的台灣水產業者共20家，在開展後的2天內已經爭取到6千萬美元(約新台幣18億元)的訂單，而蜜棗、胡蘿蔔、冷凍釋迦、花生等業者也取得大量訂單，成績令人振奮，顯見台灣優質農產品深受日本與各國消費者的喜愛。