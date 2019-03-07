福島一核污水處理方法選定工作大幅延遲

中評社香港3月7日電／共同社7日獲悉，關於東京電力公司福島第一核電站的污水通過“多核素去除設備”（ALPS）進行淨化處理後持續存放在儲罐內的水，日本政府對於處理方法的選定工作出現大幅延遲。討論處理方法的政府小委員會最後一次開會是在去年年底，距今已2個多月。作為事務局的經濟產業省稱不開會是因為“小委員會成員的日程難以協調”，但若討論久拖不決，儲罐的完善計劃和反應堆報廢進度表也可能被迫做出調整。



淨化處理後的水中含有放射性物質氚。關於如何處理，政府小委員會原本打算在去年8月舉行聽證會聽取國民意見之後加緊討論彙總結論，但在聽證會即將舉行前卻發現除氚之外還有其他放射性物質殘留。政府及東電的隱瞞做法引發外界質疑，許多人反對稱“也應當研究長期保存”，之後相關討論陷入停滯狀態。



小委員會在注入地層、排放入海、蒸發、排出氫元素、埋入地下這5種方法外，將“用儲罐長期保存”也作為選項，但政府和東電的立場是“不可能永久保存”，審議方法的討論似乎仍需要時間。



被視為最有力選項的排放入海因漁業相關人士等的反對根深蒂固，向當地做出說明並徵得同意這一過程也是一大課題。除了要建造排水設備外，還必須得到原子能規制委員會的認可，規制委員會委員長更田豐志認為，實現排放“所花費的時間將以年為單位”，具體日程難以預料。



截至2月底，淨化後存放在儲罐中的水達到約100萬噸。東電計劃在2020年年底前包括淨化前的水在內確保儲罐容量達到137萬噸，但之後則未定。為了確保取出熔落核燃料等的空間，將來必須撤去儲罐，但若水的處理無法推進，則相關進度表不得不做出調整。