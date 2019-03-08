台幹白昀平：大陸視台灣是一家人照顧特別多

來自台灣嘉義市，到中國大陸發展邁入第8年的白昀平。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社北京3月8日電（記者 倪鴻祥）北京正進行一年一度的全國政協與人大會議，來自台灣嘉義市，在大陸發展邁入第8年，目前在“極客修”手機維修平台任職幹部的白昀平接受中評社訪問時表示，從兩岸關係的角度來看，大陸當局對台灣的孩子包容心會更強一些，因為在他們眼裡是一家人，很多政策包括對港澳台人士的保護，也會比本地人更多一點。



白昀平，34歲，台灣嘉義市人，台灣中正大學數學系畢業、美國明尼蘇達州立大學商業管理碩士，太太來自大陸，和白昀平是留美同學，兩人畢業、結婚後育有一子，白昀平2012年先赴東莞工作，然後轉往北京發展，太太負責在家帶小孩。



白昀平任職的“極客修”是重慶天極雲服科技有很公司所屬數碼設備維修平台，平台通過整合線上線下相關資源，向大陸內地用戶提供方便快捷、安全可靠的優質數碼產品維修服務。



白昀平表示，美國留學畢業後，最早是在東莞從事做高爾球球具進出口的工作，因為太太是石家莊人，比較習慣北方生活，所以他乾脆轉往北京發展，而他發現從事互聯網的發展機會更多，所以投入現在這個行業，專門負責手機維修部門，目前正計劃到台灣設點發展。



他向中評社表示，從兩岸關係的角度來看，大陸政府對台灣的孩子包容心會更強一些，因為他們眼裡兩岸是一家人，台灣年輕人漂洋過海來尋求機會，對祖國做一些貢獻，他們看在眼裡，確實會給一些比較多的照顧，例如以前一般大陸人的所得稅起徵點是人民幣3千元，可是台灣人或各國來的人起徵點是4800元，其他很多政策上的幫助，港澳台人士的保護也會比本地人更多一點。



他指出，會選擇來大陸發展，一是考量到市場與機會，二是在美國讀書時碰到互聯網這種新興市場機制的機會比較多。



他說，他原本可以在畢業後留在美國發展，也可以回台灣發展，但考慮到投入任何一個工作都必須要有市場，美國的市場相對穩定且比較保守；台灣市場對新興行業行業進入的門檻較高。



白昀平告訴中評社，大陸在2012、2013年間正好處於什麼都可嘗試的階段，讓他覺得有發展機會，而且很多互聯網的公司是屬於扁平化管理，不同於傳統公司形態，有很明顯或明確的層級或職位制度，因此相對來說發展會簡單得多。



他回憶當時決定和太太到大陸發展時，並沒有像一般台灣的年輕人有猶豫或徬徨的心情，因為他認為如果失敗的話，頂多就是回台灣另起爐灶就好了，他並不會侷限在非得選定一個地方做為事業發展的起點或終點的觀念，畢竟他來自台灣，一定會回台灣定居，傳承更多經驗給下一代。



白昀平建議台灣的年輕人，如果有這個時機與機會的話，應該到大陸，或者東南亞國家如泰國、新加坡、馬來西亞等國闖一闖，哪怕是第三世界的國家，都可以考慮嘗試發展看看。赴外發展要注意的，一是注意維持好身體健康，二是要能適應文化上的差異。



他說，一個人單身在外打拚，要有不能過舒服日子的心理建設，因為舒服的日子是靠平日打拚堆疊出來的，享受生活並不是年輕人打拚時該過的日子。



他指出，如果在大陸發展，一要先找房子，這可找熟人幫忙，或找合規、經營規模較大的房屋仲介公司；另外也有很多給北漂或陸漂的孩子準備的白領公寓，就是家俱都備齊了，要要拎著皮箱進住就可以了；再來要適應生活環境，例如這裡多數人不使用現金付費，而是流行線上付款，即先預付費用，去的時候就可以直接享受。



白昀平表示，更多的問題是在職場上要適應大陸式的方法與不同文化帶來的思想衝擊，以及與不同省份的上司領導溝通、與同事和平相處，以和為貴，而且不管在台灣或外地多優秀，到這理一定要把自己放得愈低愈好，一定要謙遜、謙卑，等到適當的時機、發現自己能承受的機會時，再好好把握一躍而起。

