韓國瑜成典範　瓊瑤將赴高雄力挺“瓊瑤宴”

瓊瑤表示，網友發想的《瓊瑤宴》菜色，讓她懸涎欲滴。（照片：瓊瑤臉書） 中評社台北3月7日電／為推動愛情產業鏈，中國國民黨籍高雄市長韓國瑜13日將北上拜會知名作家瓊瑤，感謝其擔任無給職愛情產業總顧問。瓊瑤今天在臉書發文寫到，她要到高雄去了，並稱讚高雄市“觀光局長”潘恆旭像個小飛俠，足智多謀，常跳躍式的跑出許多點子，還要在漢來酒店辦《瓊瑤宴》。還分享網友在臉書上發想的《瓊瑤宴》菜色，讓她目瞪口呆，懸涎欲滴。潘恆旭也留言說，“熱情歡迎阿姨到訪高雄”。



以下為瓊瑤臉書全文：



《從城邦全集出版，到高雄瓊瑤宴》



我的人生，跌宕起伏，時而悲愴，時而激昂。



2018年的年底，到2019年的年初，我正積極的讓我失落的全集復活，儘管我早該退休，卻在悽愴和熱烈的雙重情緒下，忙得天翻地覆。眼見65+1的66本書，一輯一輯的出版了！我興奮而快樂，這些書因為愛而生，因為愛而失去，又因為愛活得更加燦爛！矛盾的人生，矛盾的我！



就在同一時間，有位參選高雄市長的人物-----韓國瑜，以勢如破竹的聲勢，異軍突起，萬夫莫敵。那種正義凜然的風度，那種孤軍作戰的勇氣，那種只靠一瓶礦泉水打天下的決心，那種“大無畏”的精神，再再刺激著我！這是多大的正能量！我驚佩不已，頓時間，我的哀愁不見了！我的心思跟著這位英雄人物走，他，成了我的典範。原來，只要有一顆仁民愛物的心，就可以海納百川！這位人物，現在已經是高雄市的市長！而我，也成了他那“愛情產業鏈”的總顧問！



於是，我要到高雄去了！他的“觀光局長”潘恆旭，像個小飛俠，足智多謀，常跳躍式的跑出許多點子。他說，四月是高雄的《瓊瑤小說月》，他說，要在漢來酒店辦《瓊瑤宴》！他說，3月28日要在高雄首映《握三下，我愛你》……高雄，我在那兒寫出了《窗外》，又寫出了《煙雨濛濛》，還寫出了《幾度夕陽紅》的第一部。這三本書的面世，才有今日的我！高雄，是我寫作的故鄉！我能不答應嗎？高雄會歡迎我嗎？



然後，我的臉書上，大家都幫我烹飪起《瓊瑤宴》的菜色，《一顆紅豆》、《幸運草》、《彩雲飛》、《梅花烙》、《聚散兩依依》……看得我目瞪口呆，懸涎欲滴，這才發現我餓了！



各位親愛的朋友，你們猜猜看，《瓊瑤宴》會有那些菜色呢？你們猜猜看，我四月會去那些地方呢？還有，我寫下的那個真實故事《握三下，我愛你》會讓人感動嗎？還有，已經倍受關注的電影《天作之河》何時啟動呢？由誰主演呢？會是怎樣一部電影呢？我熱盼著你們的迴響！



更希望，我所有的朋友，支持韓市長！“在水一方”，我多年前寫的歌，謝謝費玉清的演唱。“我願逆流而上，依偎在她身旁，無奈前有險灘，道路又遠又長……”人生，不就是這樣的嗎？韓市長，加油！加油！



瓊瑤



2019、3、7