連勝文談2020：要參選就早點表態

國民黨中央委員連勝文接受電台專訪。（照片：POP搶先爆節目提供） 中評社台北3月7日電／針對中國國民黨2020初選紛擾不斷，黨中央委員連勝文今天在廣播節目中呼籲黨內人士“要參選就早點表態”，他認為參選是每個人的權益，想參選並非壞事，但態度應明確。對於黨內初選七三比塵埃落定，主持人黃光芹詢問，是否相信黨員投票的公信力，連勝文認為黨員想的都一樣，“希望投票支持很可能會勝選的人”，黨員投票免不了有少部分灌水問題，但他相信多數黨員應該都不會希望花很多時間精力去支持不可能當選的人。



中國國民黨中央委員連勝文、準備參選新北市“立法委員”的台灣創新法律協會創會理事長簡榮宗律師今天到《POP搶先爆》廣播節目，接受主持人黃光芹的專訪。



針對有人拋出兩階段論，連勝文質疑在程序正義上，對現在認真投入初選的人不是很公平，況且如果要用兩階段，“沒有在初選前取得大家的共識是很危險的”，他指出很多支持者並不認同這樣的作法，屆時若引發爭議“等同削弱國民黨自己的力量”。



主持人黃光芹提問連是否認為台北市長柯文哲會參選2020大選，對此，連勝文回應表示“如果我是柯文哲我不會出來選”，他指出現在台北市民對柯文哲的評價越來越差，柯若要參選，應納入考量。



對於台北東區逐漸沒落，曾參選台北市長落敗的連勝文質疑“難道跟大巨蛋沒有關係嗎？”作為台北市民，他每天晚上經過忠孝東路看很多地方都是暗的，市民晚上走路都會避開大巨蛋一帶。他表示東區人流如果夠、營收高，店家就不需擔心租金問題。



簡榮宗則表示，希望2020國民黨在“國會”能拿下多數，去年公投結果展現出民意，但現在的政府卻沒有尊重民意，“某個黨還因為有多數席次就違背民意”，近期他勤跑地方，民眾都很希望他能拿回這一席。至於對上時代力量前主席、立委黃國昌是否有信心勝選，簡榮宗表示現階段先把自己做好，外界說黃國昌轉任不分區的機會也有，可能也不一定會對上黃。



簡榮宗強調“既然參選就是有勝選的信心”，不然沒必要出來選得這麼辛苦。