中評現場：開放日　北京代表團派出明星陣容

7日上午北京代表團在會後接受媒體提問的環節可以稱得上是明星陣容（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月8日電（中評社報道組）3月7日，十三屆全國人大一次會議北京代表團在駐地舉行全體會議，審查計劃報告和預算報告，並在會後接受中外媒體提問。



7日上午北京代表團在會後接受媒體提問的環節可以稱得上是明星陣容。北京市委副書記、市長陳吉寧，副市長張建東，清華大學校長邱勇，聯想集團董事長兼CEO楊元慶，小米集團董事長兼CEO雷軍等坐鎮，吸引了不少媒體記者參會。



不僅陣容強大，北京代表團的問答內容也很亮點紛呈。



談及京津冀協同發展，陳吉寧表示，五年來，京津冀協同發展取得了顯著的成效。為貫徹落實習近平總書記的相關要求，北京做了大量的工作，首先就是制定實施北京的城市總體規劃，並且把北京的發展放在京津冀協同發展的戰略部署規劃中，所以構架了一核兩翼的空間新格局。同時，這是一個減量規劃，規劃出來之後，我們把文化作為城市發展建設管理的基本依據。



陳吉寧指出，下一步我們要深入貫徹落實習近平總書記今年1月18號的重要講話精神，深刻認識和把握總書記提出的推動京津冀地區成為引領高質量發展的重要動力源的要求，自覺站在國家事業發展全局的高度，以手段標準推動經濟系統發展取得更大的突破。我們也按照京津冀協同發展戰略領導小組的今年的工作部署，要做好各方面的新突破，一是疏解北京非首都功能；二是雄安新區和北京城市副中心的規劃建設；三是體制機制的創新；四是擴大重點區域聯防聯；最後是實現基本公共服務的共享共建。



發展5G是今年的社會熱點，雷軍現場也分享了他的觀點。他表示，今年是5G開始鋪設的元年。作為新一代的網絡基礎設施，5G網絡的開通，必將推動我國經濟社會數字化發展的轉型，成為經濟發展的新動能。現在可能很多人理解的5G是主要應用在通訊和智能手機。實際上5G還可以應用在雲計算、智慧城市、智慧醫療、無人駕駛、車聯網、物聯網和各個技術領域的融合發展，有著巨大的想象空間。現在大家想象了很多的5G的應用場景，車聯網、無人駕駛可能會成為最早的引爆點。

