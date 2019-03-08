鄭文燦入白宮　張亞中：美展現台灣是禁臠

張亞中。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月8日電（記者 鄭羿菲）針對民進黨桃園市長鄭文燦訪美獲高規格接待造訪白宮、國務院等，爭取中國國民黨2020大選提名的孫文學校總校長、台灣大學政治學系教授張亞中接受中評社訪問時表示，美國這一手是要證明給中國大陸看，“我有意願打台灣牌，也有能力打，而且台灣也願意被打，台灣就是美國的禁臠”。而美國故意放出新聞就是要加強向大陸表達“我與台灣六都首長的關係，比你好太多了”。



鄭文燦2月28日啟程訪美，獲得美國高規格待遇，在臉書陸續PO出造訪白宮、國務院、國會山莊的消息，引起各界關注。



張亞中7日上午出席呂秀蓮舉辦的藍綠講堂後接受中評社訪問時表示，台灣從1949年以後，在安全方面高度依賴美國，因此美國在台灣一直扮演一個非常重要的角色。台灣不論是民進黨、國民黨也是希望與美國有很好的關係，美國現在面對中國大陸對其權力的挑戰。從2010年美國想要重返亞太，就視大陸為對手，因此美國拉攏日本、韓國、台灣、菲律賓組成圍堵防線。



張亞中說，其中最願意跟美國合作的是台灣的蔡英文政府，在蔡在2016年520談話後，不論是政治、經濟等，都打算與大陸保持某種距離，甚至抱持敵視的概念，所以對蔡英文來來說，也不得不選擇美、日，美台關係一拍即合。



張亞中認為，美國去年通過《台灣旅行法》，拉高到雙方高層官員能夠互訪，這對大陸來說當然會不高興，而美國就是要如此，藉此向大陸表達“台灣是我的禁臠、台灣是我戰略上的東西”。而鄭文燦是民進黨的未來之星，且還是六都首長之一，美國故意放出新聞就是要加強向大陸表達“我與台灣六都首長的關係，比你好太多了”，也代表打台灣牌打得更得心應手。



被問到美國對鄭文燦的高規格待遇是不是一種打台灣牌的新模式？張亞中指出，倒不是這樣講，只是美國未來可能也會安排台灣的城市首長、意見領袖或學者有這些待遇，美國是要藉此傳達要加強跟台灣的關係、要跟台灣表示好感，在大陸與台灣之間扎根釘子，看看大陸怎麼反應，而這也代表美國打台灣牌的意圖越來越強烈。



至於美國是不是以高規格接待六都首長的方式介入台灣選舉，張亞中認為，美國每次都介入台灣的選舉啊，而民進黨的策略就是讓台灣人民選要大陸還是要美國，已經不再爭論九二共識到底好不好了。而在這個情況下，美國當然會更堂而皇之地介入，跟台灣的民眾宣傳給更好的保障、安全等，讓台灣民眾選擇美國。至於民眾埋不埋單不是重點，重點是民進黨認為這是最有用的一招，一個願打、一個願挨。