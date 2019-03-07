高市府點名桃園綠黨市議員王浩宇不務正業

高雄市政府新聞局7日召開記者會說明韓國瑜請假狀況。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月7日電（記者 蔣繼平）針對近日網路批評中國國民黨高雄市長韓國瑜近期請假狀況，高雄市政府新聞局長王淺秋下午召開記者會，由人事處陪同向外界說明，明確指出韓國瑜僅有1月9日請事假1天、2月19日上午請病假4小時、2月23日請休假2小時。同時王淺秋也點名綠黨桃園市議員王浩宇，批評他不務正業，一天到晚跨界到高雄當不分區議員，要他安分做好分內工作，向桃園當地選民交待。



高雄市長韓國瑜因“請假問題”遭到外界誤傳批評，更有桃園市議員王浩宇“跨區”加入批韓的戰局，市府新聞局下午臨時舉辦記者會對外說明。對於網路上流傳韓國瑜請假表格錯誤百出，王淺秋也說，做好工作本份原本就是應該的，若遇到莫虛有的指控，當然也有必要站出來澄清。



王淺秋在記者會上也點名桃園市議員王浩宇，她表示，因為桃園某議員批韓市長的關係可以常常上媒體或拿通告費，是不是能夠拿一些出來做公益？每個人都在努力做本分內的工作，就像她做好新聞局長的工作，韓市長做好他市長的工作，該議員是不是也要做好向桃園當地選民交待的工作，一天到晚跨界到高雄來，不知道對社會有什麼意義。



王淺秋說，社會需要的是正面的力量，大家一起努力來做好一件事情，而不是一天到晚挑這些小毛病，而且還是錯誤的以訛傳訛的謠言，來讓自己可以上節目、上新聞，這對社會有什麼幫助呢？是不是請他做好自己本身該做的工作。