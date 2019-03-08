台幹白昀平：期待韓國瑜帶著台灣民眾向前走

在大陸發展邁入第8年的台籍青年白昀平。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社北京3月8日電（記者 倪鴻祥）在大陸發展邁入第8年，目前在“極客修”手機維修平台任職幹部的台籍青年白昀平接受中評社訪問時表示，他不會在意藍綠兩黨誰執政，但在意政府有沒有拚民生經濟，讓人民過好日子，像韓國瑜為了高雄，任何地方只要有商機都願意去，這是很好的典範與表率。



白昀平，34歲，台灣嘉義市人，台灣中正大學數學系畢業、美國明尼蘇達州立大學商業管理碩士，太太來自大陸，和白昀平是留美同學，兩人畢業、結婚後育有一子，白昀平2012年先赴東莞工作，然後轉往北京發展，太太負責在家帶小孩。



白昀平一年大約回台兩次，去年11月24日全台縣市九合一選舉投票，他正好在上海洽商，等他結束商務任務時間過晚，已沒返台班機，讓他錯失投票機會，但他仍關心台灣的政局發展。



對於民進黨政府頻頻祭出法律限縮申領大陸居住證的台灣民眾在台公民權、禁止民眾赴陸參與民主協商談論“兩制台灣”方案。



白昀平表示，他沒有去申領居住證，也沒長住台灣，不好評論政策的好與壞，但相較於政治，政府應該更著重民生與經濟發展。



白昀平舉例，高雄市長韓國瑜為了高雄，每個城市只要有商機、有機會，韓國瑜都願意去，這是很好的典範與表率。像他在公司負責的是營運、對外聯繫還有商務拓展，所以任何人他都願意去聊聊看，或許現在合作不了，但保持良好的關係，也許有一天這個人想起他、記得他；所以執政者應盡可能的在經濟上下更多的功夫，這對台灣整體的發展會有很大的影響，他現在反而期待韓國瑜帶著台灣民眾向前走。



白昀平認為，台灣的政黨意識比較強烈，所以應該要平衡一下；有時候政黨代表的意識形態只是一場戲，從政者為爭取選民繼續支持，就算心裡不是這麼想，對外表現仍得照政黨意識形態在做，其實這樣做很多時候很沒意義，他對政黨不感興趣也不太關心，但比較欣賞說真話、做實事的政治人物，只要能讓台灣的民生經濟發展的很好，人民能過好日子，誰執政並不是這麼重要，尤其對他這個台灣年輕人來說，能在掙一份薪水養家糊口，孩子不至於於飢餓受凍，對他而言是最大的保障了。