施正鋒：新北、台南補選失利黨內會拱賴清德

施正鋒。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月8日電（記者 鄭羿菲）針對民進黨即將在4月17日公告2020提名人選，東華大學教授施正鋒接受中評社訪問表示，以目前趨勢來說，蔡英文將會出線，但還存在變因，就是3月16日的新北市、台南市兩區“立委”補選。民進黨若失利，黨內恐怕會出現拱前“行政院長”賴清德出線的聲音。至於近日訪美而竄起的桃園市長鄭文燦跟蔡的關係比較好，對蔡的威脅性應不大。



施正鋒曾任“台灣獨立建國聯盟”秘書長、台灣國際研究學會第一、二屆秘書長，2016年擔任蔡英文競選總部族群政見小組召集人。施正鋒也是呂秀蓮政治顧問之一。



施正鋒7日上午出席呂秀蓮舉辦的藍綠講堂後接受中評社訪問時表示，目前蔡英文藉著元旦強硬回應兩岸議題，藉著“辣台妹”穩住了聲勢，因此在這種情況下，民進黨內其他人要出來挑戰的正當性就比較沒有，最後應該是蔡英文代表民進黨角逐2020，除非有什麼大的局勢變動，比如施政出錯扣分，或是16日舉辦的新北市、台南市“立委”補選全部失利。



施正鋒說，新北市、台南市這兩席“立委”選區，基本上都是民進黨比較強的區域，且原本就是民進黨的席次。因此若兩區都選輸了，恐怕就會有其他聲音希望拱賴清德。之前賴被媒體詢問時，也以“立委”補選後再說回應，沒有把話說死。若賴要拚的話，就看這次的“立委”補選結果而定。現在社會新的取代舊的的趨勢非常明顯，韓流拚過柯粉就是例子。



施正鋒認為，至於近期訪美而聲勢大噪的鄭文燦，與蔡英文的關係比較好，如果蔡要跟新潮流結盟，鄭的威脅性應該比較不大，而鄭大概自己也不想選。



被問到賴清德會有意願嗎？施正鋒說，這不是意願的問題，而是責任的問題，畢竟蔡英文在民調上還是後段班，只贏過中國國民黨主席吳敦義，換句話說賴清德是有贏面的，所以客觀上賴屆時會面臨壓力。



至於蔡英文出線，有沒有能力擔綱綠委們的母雞？施正鋒表示，2018九合一選舉是大家都不滿意民進黨，而民進黨“立委”過去在“立法院”的表現沒那麼亮麗，因此也有點怕。如果台南市“立委”補選失利，代表民進黨2020“立委”選舉將會輸的很慘、很慘。畢竟台南是陳水扁的家鄉，又是賴清德當市長時的地盤，台南一輸，代表不只是高雄思變而已，全台過去被視為民進黨鐵票倉的地方都可能大變動。



施正鋒認為，在不分區部分，九合一選舉後，國民黨的政黨支持已經穩定回到3成，而民進黨則落到2成5，綠營不分區“立委”也不會選得很好。不過，如果是賴清德出線擔綱母雞的話，會比較守得住，因為在九合一選舉中，台中、高雄的深綠都沒有出來投票，而深綠支持者對賴的態度比較好，因此賴出線會比較容易穩住深綠的投票率。