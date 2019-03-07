日本1月景氣指數惡化　經濟或已進入衰退期

中評社香港3月7日電／日本內閣府7日公佈1月景氣動向指數初值，把總體形勢評估下調為表示經濟很有可能已進入衰退期的“勢頭變為下行”。這主要是因為受中國經濟減速影響，日本的生產陷入低迷，反映經濟現狀的一致指數（又稱同步指數，2015年為100）為97.9，環比下降2.7點，跌至近5年零7個月來低位。政府之前給出了經濟擴張期在1月達到戰後最長的6年零2個月的階段性見解，而此次的數據則對此打上了問號。



共同社消息，對於一直依靠“安倍經濟學”帶來的良好經濟形勢獲得支持的安倍政府而言，這是一大打擊。預計10月把消費稅稅率上調至10%會迎來更強勁的逆風。



總體形勢評估是把指數變動適用一定的標準自動推算的，有時也與政府見解不同。“勢頭變為下行”表示景氣峰值可能已在數月前出現。自消費稅稅率上調至8%後的2014年8月至11月以來，這一表述時隔約4年再次被使用。截至去年12月的表述為“停滯”。



一致指數基於各種指標計算得出，1月是連續3個月下跌。初值階段彙總的指標均呈現惡化，面向出口的電子零部件等勢頭不佳的工礦業生產、出貨相關指標成為拖累。反映數月後經濟情況的領先指數為95.9，下跌1.3點，連續5個月惡化。



政府在1月份月度經濟報告中，事實上宣佈從2012年12月起持續的經濟擴張期超過了此前最長的6年零1個月。官房長官菅義偉本月7日在記者會上表示該看法不變，經濟再生擔當相茂木敏充說明稱，政府見解中“將綜合考慮”多種多樣的經濟活動與企業對景氣的感受。另一方面，在野黨或瞄準夏季的參院選舉，加強關於經濟運營以及是否應增稅的追究。



關於經濟實際上是否衰退，將在1年多以後由內閣府的專家研究會實施驗證。專家中，有意見認為去年10月前後是經濟增長的頂峰。三菱日聯調查諮詢公司高級研究員小林真一郎表示：“經濟走向改善還是惡化，迎來了一半對一半的分岔口。出口動向是關鍵，大概取決於美中貿易談判吧。”