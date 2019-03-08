港區人大譚志源答中評：總理報告非常務實！

全國人大代表、香港特區政府政制及內地事務局前局長譚志源（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月7日電（中評報道組）3月7日上午，港區全國人大代表團舉行全體會議審議政府工作報告。全國人大代表、香港特區政府政制及內地事務局前局長譚志源會後接受中評社記者採訪時表示，政府工作報告內容非常務實，方向把握得當。



譚志源首先對李克強總理所作的政府工作報告表達了三點感受：第一，政府工作報告內容非常務實，而且在全球貿易環境不確定因素較多的情況之下，把未來一年的國民生產總值估計在6%～6.5%，是一個很好的數值。此外，對報告中提出的比較積極的財政政策表示非常贊同，因為在外界經濟有下行壓力的時候，採取“反周期”的財政政策是非常合適的，所謂的“反周期”體現在把開支增加，特別是把撤資的預算比去年稍微提高。



第二，就是大量減稅降費，此舉可以活躍市場，把在企業裡的資金盡量留在市場內。



第三，就是大量對政府以及企業負擔的減少，這些負擔包括費用的負擔，也包括一些非費用的負擔，比如說行政程序方面。因為除了交費以外，運作的成本也是不可忽視的。



談及對粵港澳大灣區建設的看法，譚志源對中評社表示，粵港澳大灣區建設時間長，規劃時間到2035年，期間的情況千變萬化，所以不要僅局限於《粵港澳大灣區規劃綱要》的兩百餘項措施，而是應定期補充，要以CEPA為參考。《粵港澳大灣區規劃綱要》的落實需要明確負責部門，有利於香港各界進行跟進，以保障政策真正落實到底。不能有“大門開了小門還沒開”，或是有一些“玻璃門”的情況出現。



“粵港澳大灣區建設在推廣方面也要加大力度。”譚志源認為，目前香港社會中還有一些人對大灣區還有疑慮，特別是年輕一代，覺得與他們關係不是很密切，亦不知道如何把握這個機遇，因此推廣非常重要。



（中評報道組：張心怡 林艶 徐夢溪 張爽）