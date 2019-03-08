中評鏡頭：《延禧攻略》延禧宮　不看不知道

大陸宮鬥劇《延禧攻略》播映時，台灣有不少人忙著追劇，曾經看到北京故宮的“延禧宮”？一直沒有修復。（中評社 黃文杰攝） 中評社北京3月8日電（記者 黃文杰）大陸宮鬥劇《延禧攻略》播映時引起追劇熱度，在台灣也引起轟動，劇中各位娘娘的住所都引起了觀眾的好奇心，帶動了北京故宮博物院遊客的數量，其中魏瓔珞（吳謹言飾）的《延禧宮》更成為熱門之地，不過對於台灣觀眾來說，遠道來朝聖，看到所謂“延禧宮”，心可能涼了一半。



大陸全國政協十三屆二次會議3月3日、十三屆全國人大二次會議3月5日分別開幕，大陸也進入“兩會”高峰，來自兩岸中評社組成採訪團隊，全方位報道大陸最新政治動態，也深入北京城，為網友提供京城的旅遊文化介紹。



紫禁城的布局，在明朝的時候就已經基本確立了。它的內廷分為東西六宮，都是皇帝的妃子居住。延禧宮就是東六宮之一。



延禧宮是蒼震門內西行南向的首座宮院，由於蒼震門是宮內太監和匠役勤雜人等進出內廷的唯一通道，故關防並不嚴密。明朝、清朝，此處多次失火。



道光十二年（1832年），延禧宮又發生大火，火是由廚房所在的東配殿最南側的爐灶引起，延燒至整個延禧宮的宮院。



道光二十五年（1845年）延禧宮發生火災，燒毀正殿、後殿以及東西配殿等建築共25間，僅餘宮門。火災後重修。咸豐五年（1855年）火災後又修。



宣統元年（1909年），在延禧宮正殿原址動工興建一座三層西洋式建築“靈沼軒”，又叫“水晶宮”，不過最後因為清末國庫空虛，最後被迫停建，只剩下外殼一片。



延禧宮是北京故宮唯一具有西式洋房外觀的百年建築，卻也是北京地區最古老的“爛尾樓”，但是拜現代科技之賜，手機掃描AR（擴增實境）看到修復景象。



問題來了，《延禧攻略》和《如懿傳》都相當火，《如懿傳》上線比較晚一點，當乾隆宣布嫻妃入住延禧宮的時候，很多追劇迷不能忍受了：延禧宮不是令妃所住的嗎？令妃和嫻妃水火不容，難道乾隆故意放她們進去決鬥的嗎？



目前披露的清宮檔案中，從來沒有明確說過，令妃居住在何處，只是提到過在圓明園生下了皇十五子永琰，即嘉慶皇帝。



按照延禧宮的重要性和令妃的地位來說，令妃確實有可能居住過延禧宮，但絕對居住的時間不會太長，當上貴妃以後就不會居住在這裡了。



延禧宮當時被妃子們嫌棄、忌諱的宮殿，嫻妃、令妃兩位重要妃子居住的可能性都不大。



有網友評論，小說作者從勵志的角度出發，將這樣一個不起眼的宮殿，寫成孕育寵妃和女主的溫床，還是有助於劇情的推動和發展。