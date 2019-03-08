遊紫禁城　穿古裝穿越時空版扮嬪妃

來北京故宮遊玩，若看到有人穿著古裝走過，千萬不要看傻，不是臨演也不是穿越時空，類似台灣cosplay，自備漢服來拍照，留下美美倩影。（中評社 黃文杰攝） 中評社北京3月8日電（記者 黃文杰）遊客到北京故宮遊玩，到處看到人群，拿著手機相機拍照，東拍西拍，但是還有一群人，自備漢服或古裝，換裝之後走在紅牆綠瓦下的宮殿，彷彿上演穿越劇，拍照起來，更有戲劇fu。



大陸全國政協十三屆二次會議3月3日、十三屆全國人大二次會議3月5日分別開幕，大陸也進入“兩會”高峰，中評社記者除全方位報道大陸最新政治動態，也深入北京城，為網友提供京城的旅遊文化介紹。



來逛紫禁城，有各種方式，最常見就是團客在導遊帶領下，邊走邊講解，也有自由行旅客，租台導覽解說機，邊走邊聽邊看，也是收穫滿滿。



還有一群人專門來紫禁城拍照，特別精心打扮，記者就遇到好幾組女子，刻意打扮，年紀輕，顏質高，彷彿古代畫中的女子。



這群人並非宮鬥劇的臨時演員，而是巧思打扮，類似台灣cosplay，自備漢服來拍照，拿把扇子，留下美美倩影，自拍之餘，往往也引起旁邊遊客駐足圍觀，紛紛跟著搶拍。



北京故宮也提供宮殿的龍椅與戲服，花點錢，租套皇帝或妃子的服裝，過過戲癮，也是一種旅遊方式。