綠元老謝明源：獨派最後會回歸民進黨

民進黨元老、資深台中市議員謝明源。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中3月8日電（記者 林谷隆）民進黨元老、資深台中市議員謝明源接受中評社訪問表示，2020大選民進黨現在民調確實比較低，但支持蔡英文連任是黨內的共識，而且距離選舉投票還有10個月，現在國民黨因為韓流好像講話變得很大聲，但實際上沒有做多少事情，接下來聲勢就會慢慢消風。而且獨派選票會回流，不會被台北市長柯文哲拉走。



謝明源，1952年生，中興大學國際政治研究所碩士，為民進黨創黨黨員，現任民進黨中執委，曾擔任民進黨台中市黨部主委，踏入政壇後先擔任兩屆台中市議員，後擔任第五、六屆“立法委員”，2014年回到地方參選台中市議員順利當選，在民進黨內屬親“立法院長”蘇嘉全系統。



根據旺旺中時最新2020民調，如果民進黨蔡英文、國民黨高雄市長韓國瑜及台北市長柯文哲參選，韓的支持率最高31.9%、柯是22.9%，蔡只有15.6%：如果國民黨前主席派朱立倫參選，朱支持率31%、柯25.7%，蔡12.2%。柯的支持率是停滯不前，不但與韓國瑜差距拉大近10%，也首度落後朱立倫近5%。



謝明源表示，蔡英文是現任，還是有優先的權利，因為“總統”大選不是一般的選舉，選將可以換來換去，國民黨就是因為2015換柱，換來換去2016就垮掉了。更何況蔡英文現在民調低是因為改革做得太多，例如一例一休、年金改革等，都受傷很大。兩年前，蔡政府的民調還是很高，支持度都超過50%，黨內不能因為她現在民調低就拉下來，在情意上跟道義上都不應該。



謝明源強調，民進黨現在民調低要加強努力，我們不像現在國民黨這麼多人在爭，一亂就會裂解，目前民進黨就是一個蔡英文，賴清德也表態尊重，所有人意見都一致，就不需要不浪費時間，提早提名蔡英文，讓民進黨選戰團隊可以提早佈置。



面對現在的大環境與民調狀況，民進黨在2020大選獲勝的策略是什麼？謝明源回答，選舉投票日還有10個月，現在看國民黨好像因為韓流變得很強，有幾個講話變得很大聲，但實際上沒有做多少事情，接下來就會慢慢消風。就像四年前我們也認為蔡英文不會贏這麼多，但是國民黨內部就發生換柱，他們的支持度也慢慢消風，選舉就是瞬息萬變。



民進黨支持者主要是本土選票，還有獨派選票，前陣子台北市長柯文哲先是在台北見李登輝，接著到高雄看陳水扁，會不會擔心獨派選票要被柯分掉？

